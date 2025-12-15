Co.opmart tung ưu đãi lớn mùa Giáng sinh

Hệ thống Co.opmart cho biết đang triển khai nhiều chương trình khuyến mãi mạnh dịp Giáng sinh, áp dụng đến ngày 19-12, nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm cuối năm của người dân. Các nhóm hàng hóa mỹ phẩm, gia dụng, sản phẩm chăm sóc nhà cửa và phụ kiện trang trí đều có mức giảm sâu kèm quà tặng.

Nhiều mặt hàng thiết yếu được áp dụng hình thức “mua 2 tính tiền 1”, như nước giặt Lix đậm đặc 3,2kg/3,5kg và khăn ướt Co.op Select không mùi 80 miếng. Ở nhóm hàng gia dụng, bếp từ đơn Co.op Select 2.000W giảm 45%, còn 689.000 đồng/sản phẩm. Hạt nêm thịt thăn - xương ống - tủy Co.op Select 1,2kg giảm còn 41.000 đồng/gói. Riêng dòng nước xả Comfort nước hoa thiên nhiên giảm còn 198.000 đồng/túi và tặng kèm túi xách thời trang.

Đại diện Co.opmart cho biết, chương trình được triển khai đồng loạt tại hệ thống siêu thị để tăng lựa chọn cho người tiêu dùng trong mùa lễ hội, đồng thời kích cầu tiêu dùng cuối năm. Người dân có thể mua sắm trực tiếp tại các siêu thị Co.opmart trên địa bàn TPHCM và cả nước.

KHÁNH LÊ