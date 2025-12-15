Phong phú sản phẩm trang trí, quà tặng Giáng sinh

Không khí Giáng sinh đang lan tỏa khắp TPHCM, kéo sức mua tăng mạnh tại nhiều hệ thống bán lẻ. Năm nay, các sản phẩm trang trí, quà tặng và bộ sản phẩm theo chủ đề lễ hội được đầu tư thiết kế mới, thân thiện môi trường, mang đậm dấu ấn cá nhân, tạo nên nét khác biệt so với những mùa trước.

Sản phẩm OCOP ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng

Ngành bán lẻ bứt tốc

Những ngày đầu tháng 12, nhiều tuyến phố thương mại và hệ thống bán lẻ tại TPHCM ghi nhận không khí mua sắm rộn ràng, đặc biệt vào buổi tối và cuối tuần. Ghi nhận tại siêu thị, trung tâm thương mại và các điểm khuyến mãi tập trung cho thấy người dân không chỉ mua nhu yếu phẩm mà còn dành nhiều sự chú ý cho các sản phẩm Giáng sinh độc đáo, số lượng giới hạn. Khu vực trang trí Noel, quầy hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng và sản phẩm chăm sóc nhà cửa luôn đông khách. Không gian mua sắm được đầu tư bằng tiểu cảnh ánh sáng, cây thông, nhà gỗ, ông già Noel… tạo thành điểm nhấn để người dân vừa tham quan, chụp ảnh vừa kết hợp mua sắm.

Điển hình, tại Co.opmart và Co.opXtra, dòng sản phẩm phục vụ Giáng sinh năm nay thể hiện rõ xu hướng sáng tạo. Bên cạnh các mặt hàng truyền thống, siêu thị tung ra nhiều mẫu vòng nguyệt quế làm từ sợi thực vật, mô hình trang trí từ gỗ tái chế, bộ trang trí “Giáng sinh xanh” với tông màu tự nhiên, nến thơm gợi mùi quế, cà phê Việt. Nhiều sản phẩm được sản xuất theo lô nhỏ, thiết kế khác biệt, tạo cảm giác như những món đồ thủ công độc bản. Chị Mai Hương, cư dân phường Xuân Hòa, nhận xét: “So với mọi năm, mẫu mã năm nay lạ mắt hơn, có nhiều món nhìn rất nghệ, phù hợp không gian căn hộ nhỏ mà vẫn ấm cúng.”

Năm nay, nhiều hệ thống bán lẻ như Co.opmart, MM Mega Market, Satra hay Aeon đều đầu tư mạnh cho các khu trưng bày Giáng sinh với phong cách sáng tạo. Sản phẩm trang trí được thiết kế theo hướng tự nhiên, tái chế hoặc thủ công, mang màu sắc Bắc Âu tối giản, tạo cảm giác gần gũi và hiện đại. Những món đồ nhỏ như phụ kiện treo gỗ, nến thơm bản địa, vật dụng trang trí làm từ vật liệu thân thiện môi trường được bày theo từng chủ đề, cho phép người mua dễ dàng hình dung cách trang trí cho căn hộ hoặc góc sinh hoạt nhỏ. Nhóm quà tặng cũng trở nên đa dạng hơn với những sản phẩm mang tính cá nhân hóa, phiên bản giới hạn hoặc gắn với câu chuyện văn hóa, thu hút nhóm khách trẻ tìm kiếm sự khác biệt.

Từ ghi nhận thực tế, nhiều bạn trẻ cho biết họ ưu tiên chọn những món trang trí nhỏ có cá tính riêng. Mặt khác, xu hướng mua sắm gắn liền trải nghiệm cũng rõ nét hơn, khi nhiều siêu thị tổ chức hoạt động thử tinh dầu, workshop gói quà hay hướng dẫn làm bánh Noel. Bạn Hoàng Thảo My (phường An Khánh) chia sẻ chỉ cần một vài món đồ treo gỗ hoặc nến thơm “là đã đủ tạo nên một góc Giáng sinh riêng”. Trong khi đó, nhu cầu quà tặng sáng tạo cũng tăng mạnh. Bạn Nguyễn Phúc Minh (phường Tân Định) nhận xét: “Quà Noel bây giờ không chỉ là món quà, mà là cảm xúc mình muốn gửi gắm, nên những sản phẩm độc đáo, thủ công, số lượng hạn chế luôn được quan tâm”.

Ở khía cạnh khác, đại diện Saigon Co.op cho biết sức mua tại Co.opmart và Co.opXtra trong 2 tuần đầu tháng 12 còn tăng tốt ở nhóm hàng gia dụng, thực phẩm đóng gói, gạo, đồ hộp và sản phẩm chăm sóc nhà cửa... Đây là những mặt hàng người dân mua sớm để phục vụ mùa Giáng sinh, Tết Dương lịch và chuẩn bị dần cho Tết Nguyên đán. Nắm bắt nhu cầu này, đơn vị đã tung chương trình khuyến mãi theo hạng thẻ khách hàng thân thiết, giúp nhiều sản phẩm thương hiệu riêng như Co.op Select, Co.op Finest có sức tiêu thụ tốt. Anh Trương Anh Khoa, cư dân phường Tân Hưng, chia sẻ thường canh các đợt khuyến mãi để mua đồ gia dụng, nước giặt, giấy vệ sinh vì nhãn hàng riêng giá mềm, mẫu mã ổn, lại được giảm sâu cho khách hàng thành viên nên tranh thủ mua để xài dần”.

Đa dạng bức tranh mua sắm mùa Giáng sinh

Trong bối cảnh thị trường đang sôi động nhờ mùa mua sắm Giáng sinh, Tuần lễ sản phẩm OCOP- Đặc sản vùng miền và Kết nối cung - cầu giữa TPHCM và các địa phương (từ 19 đến 21-12) được kỳ vọng bổ sung nhiều hàng hóa phong phú cho thị trường cuối năm. Không chỉ là hoạt động trưng bày - bán hàng, chương trình còn đóng vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và hệ thống phân phối hiện đại, giúp mở rộng nguồn cung thời điểm sức mua tăng cao.

Quy tụ doanh nghiệp từ hơn 24 tỉnh, thành, Tuần lễ OCOP mang đến hàng ngàn sản phẩm đặc sản, nông sản chế biến, quà tặng lễ hội và các bộ sản phẩm thiết kế riêng cho mùa Giáng sinh, tết. Theo ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, chương trình năm nay được tổ chức theo tiêu chí “xanh - an toàn - minh bạch”, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào bao bì, câu chuyện sản phẩm và thiết kế để phù hợp thị hiếu quà tặng tinh tế của khách hàng đô thị. Không gian trưng bày theo vùng miền giúp các sản phẩm như gạo đặc sản, trái cây chế biến, trà thảo mộc, tinh dầu bản địa, nước mắm truyền thống tiếp cận tốt hơn nhóm khách hàng trẻ.

Ghi nhận từ các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm OCOP cho thấy họ đã chủ động chuẩn bị cho mùa lễ hội với những sản phẩm được đầu tư bài bản về tiêu chuẩn và nhận diện thương hiệu. Tiêu biểu là Công ty Zero Plant-Based, đơn vị sản xuất bánh mì gạo đầu tiên tại Việt Nam, tái hiện mô hình “Từ cánh đồng lúa đến bàn ăn” nhằm giới thiệu quy trình sản xuất bột gạo lứt hữu cơ, bánh mì gạo nguyên cám - những sản phẩm từng thu hút đông đảo bạn trẻ và khách nước ngoài tại các chương trình xúc tiến giao thương trước đây. Ở nhóm đặc sản vùng cao, các sản phẩm của Ngọc Duy như atisô VietGAP, cao mềm atisô, mứt quất Trần Bì cũng được đánh giá cao nhờ quy trình trồng trọt, chế biến đạt chuẩn, cùng thiết kế bao bì tinh tế phù hợp nhu cầu tặng biếu dịp Tết. Nhiều doanh nghiệp OCOP còn tung ra phiên bản quà tặng Noel được làm mới theo phong cách hiện đại. Bạn trẻ Lê Khánh Linh, cư dân phường Đa Kao, chia sẻ mong muốn tìm những bộ quà mang hồn Việt nhưng vẫn trẻ trung để tặng bạn bè, đồng nghiệp.

Song song với Tuần lễ OCOP, nhiều hoạt động kích cầu khác như chương trình Tick xanh trách nhiệm hay các chuyến bán hàng lưu động đến khu công nghiệp và khu dân cư tiếp tục giúp thị trường ổn định nguồn cung, củng cố niềm tin người tiêu dùng vào hàng Việt chất lượng. Có thể thấy, sự cộng hưởng giữa nguồn hàng Giáng sinh đổi mới, đặc sản vùng miền đạt chuẩn OCOP và không khí mua sắm sôi động tại các hệ thống bán lẻ đang định hình bức tranh tiêu dùng đa tầng cho mùa lễ hội 2025. Đây cũng là thời điểm quan trọng để doanh nghiệp củng cố thương hiệu, mở rộng kênh phân phối và nắm bắt cơ hội từ mùa mua sắm lớn nhất trong năm.

MINH LAN