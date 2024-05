Hôm nay 16-5: Mưa rải đều trên cả ba miền

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay 16-5, Bắc bộ và Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; khu vực Bắc Trung bộ, Tây Nguyên, Nam bộ cũng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Lượng mưa tính đến sáng sớm nay tại Trương Lương (Cao Bằng) là 120mm, Mỏ Vàng (Yên Bái) 112mm, Vạn Mai (Hòa Bình) 197mm, Trung Hội (Thái Nguyên) 134mm, Thọ Dân (Thanh Hóa) 151mm…

Ảnh minh họa

Cơ quan khí tượng dự báo trong ngày và đêm 16-5, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa vẫn có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to trên 80mm. Đồng thời, khu vực Bắc Trung bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to trên 50mm.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 16-5, ở khu vực Tây Nguyên, Nam bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Từ ngày 17-5, mưa dông ở Tây Nguyên và Nam bộ vẫn có khả năng duy trì do mùa mưa đang đến, nhưng mưa chỉ xuất hiện chủ yếu vào các buổi chiều và tối.

VĂN PHÚC