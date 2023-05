Hơn 1.279 người tham gia diễn tập chữa cháy ở đường hầm sông Sài Gòn

Dự có đồng chí: Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM.

Tình huống giả định, lúc 9 giờ cùng ngày, xe khách 30 chỗ đi trong đường hầm sông Sài Gòn (hướng từ quận 1 sang TP Thủ Đức) đến vị trí cách đầu hầm Thủ Đức 300m thì gặp sự cố xe bị tắt máy đột ngột không di chuyển được. Xe tải chở hàng đang chạy cùng làn đường không làm chủ được tay lái tông thẳng vào đuôi xe khách, gây nên sự cố tai nạn liên hoàn các xe phía sau.

Do ma sát giữa xe máy với mặt sàn bê tông trong hầm gây cháy xe máy, thêm 1 xe ô tô lưu thông cùng chiều tông vào xe ô tô vừa tông vào xe máy.

Nhiều xe máy gặp sự cố tai nạn nên tìm cách thắng gấp làm các xe bị ngã. Phía sau đoạn xảy ra tai nạn, các xe dừng lại không di chuyển được, gây ùn tắc cục bộ bên trong đường hầm.

Vụ tai nạn liên hoàn giữa các xe khiến tài xế xe tải cùng 1 phụ xe bị thương bất tỉnh bên trong cabin, hàng hóa phía sau xe tải bốc cháy dữ dội. Đồng thời, va chạm còn khiến nhiều người bị thương, hoảng loạn la hét, tìm đường thoát nạn.

Phát hiện cháy, lực lượng tại chỗ cho lực lượng chuyên nghiệp biết thông tin, đồng thời triển khai chữa cháy của lực lượng tại chỗ. Phòng PC07 điều động Đội Cảnh sát PCCC-CNCH TP Thủ Đức và Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CC-CNCH) Khu vực 1 đến hiện trường để chữa cháy và cứu người bị nạn mắc kẹt trên xe. Nhận định vụ cháy diễn biến phức tạp nên Phòng PC07 báo cáo Ban Giám đốc Công an TPHCM.

Lãnh đạo Phòng PC07 báo cáo cho Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu về thông tin vụ cháy, nổ, tai nạn và đề nghị xin chi viện lực lượng, phương tiện của các đơn vị quân đội, sở, ban, ngành… phối hợp CC-CNCH. Phó Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo các đơn vị sở, ban, ngành, lực lượng Bộ Tư lệnh TP… phối hợp với Công an TPHCM điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường chữa cháy cứu người.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu cho biết, nguy cơ xảy ra cháy, nổ trong đường hầm giao thông luôn tiềm ẩn ở mức độ cao, hậu quả xảy ra thường đặc biệt nghiêm trọng và công tác tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cũng cực kỳ khó khăn. Ở trong nước, cũng đã từng có nhiều vụ cháy xảy ra trong hầm đường bộ Hải Vân, tuy nhiên các lực lượng chức năng đều kịp thời xử lý nên chưa có thiệt hại nghiêm trọng nào xảy ra.

Chính vì tầm quan trọng cũng như tình hình thực tế trong nước và kinh nghiệm từ các vụ cháy xảy ra trên thế giới, qua nhiều năm đưa đường hầm sông Sài Gòn vào khai thác, sử dụng, lãnh đạo TPHCM nhận thấy, công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cho công trình này đòi hỏi phải thường xuyên được quan tâm đặc biệt, trong đó có công tác đảm bảo tuyệt đối an toàn về PCCC. Nhận thức được vấn đề đó, TPHCM đã nhiều lần tổ chức diễn tập các phương án xử lý tình huống tai nạn giao thông, tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại đường hầm.