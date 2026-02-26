Chính trị

TPHCM: 2/4 khu vực bầu cử sớm hoàn thành bỏ phiếu trên bờ

Đến trưa 26-2, ghi nhận công tác bầu cử tại 4 khu vực bỏ phiếu sớm trên địa bàn TPHCM diễn ra nghiêm túc, đúng quy định.

Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 2 (phường Phước Thắng) trong buổi sáng 26-2 diễn ra thuận lợi, không phát sinh tình huống bất thường. Tổ bầu cử liên tục rà soát số phiếu phát ra, thu vào, đối chiếu danh sách cử tri theo đúng quy định.

1112.jpg
Các cử tri bỏ phiếu bầu sớm để lên đường làm nhiệm vụ

Nhiều chiến sĩ sau khi hoàn tất bỏ phiếu đã trở về đơn vị tiếp tục thực nhiệm vụ. Không khí khẩn trương nhưng trật tự, thể hiện rõ kỷ luật của lực lượng vũ trang. Khu vực bỏ phiếu số 2 có tổng số 500 cử tri, trong đó số cử tri bỏ phiếu trên bờ là 178 người (hoàn thành 100%).

Đồng chí Hoàng Trung Hiếu (Chi đội Kiểm ngư số 2), Tổ trưởng tổ bầu cử, nhận xét: "Cử tri chấp hành nghiêm túc quy trình. Công tác tổ chức bảo đảm công khai, minh bạch, an toàn, thể hiện rõ trách nhiệm chính trị. Dù nhiều đồng chí phải lên đường làm nhiệm vụ ngay trong ngày, việc bỏ phiếu vẫn được thực hiện đầy đủ, đúng luật”.

118.jpg
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh tặng hoa các thành viên của 2 tàu công tác Trường Sa 04 và tàu Trường Sa 21 lên đường thực hiện nhiệm vụ đưa thùng phiếu ra các Nhà giàn DK1 và các tàu trực trên biển

Đến 12 giờ ngày 26-2, tại khu vực bỏ phiếu số 7 (phường Tam Thắng), hơn 570 cử tri trên tổng số 2.800 cử tri đã hoàn tất việc bỏ phiếu, đạt tỷ lệ hơn 20%. Ông Lê Xuân Tú, Chủ tịch UBND phường, Chủ tịch Ủy ban bầu cử phường Tam Thắng cho biết, dù mưa khá lớn, nhưng công tác bỏ phiếu diễn ra thuận lợi. Trong đó, tổ bầu cử đã chủ động có phương án để cử tri tham gia bầu cử an toàn, dân chủ và tuân thủ theo quy định.

117.jpg
119.jpg
Tàu Trường Sa 21 đem theo thùng phiếu phụ phục vụ cử tri làm nhiệm vụ trên biển bỏ phiếu bầu

Tính đến trưa ngày 26-2, tại khu vực bỏ phiếu số 1 (phường Phước Thắng), đã có 204 cử tri bỏ phiếu trên bờ trong tổng số hơn 530 cử tri; điểm bầu cử trên bờ tại Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (xã Long Sơn) có hơn 100 cử tri đi bầu (đạt tỷ lệ 100%). Hiện, 2 tàu công tác Trường Sa 04 và Trường Sa 21 đang trên hải trình đưa thùng phiếu đến với hơn 400 cử tri trên các nhà giàn, tàu trực trên biển.

TRÚC GIANG - THU HƯỜNG - MẠNH THẮNG - NGUYỄN NAM - THÀNH HUY - VIỆT DŨNG

