Rộn ràng chợ hoa xuân phố cổ Hà Nội

Trong những ngày này, sắc xuân phủ kín Hàng Lược, Hàng Rươi, Hàng Khoai…, báo hiệu mùa chợ hoa xuân truyền thống trở lại ở khu phố cổ Hà Nội.

Năm nay, chợ hoa được mở rộng không gian, trải dài trên các tuyến phố Hàng Lược, Hàng Khoai, Hàng Rươi, Hàng Mã và tuyến phố bích họa Phùng Hưng, tạo thành quần thể chợ hoa độc đáo giữa lòng khu phố cổ Hà Nội.

Chợ hoa xuân trưng bày nhiều tiểu cảnh

Điểm nhấn nổi bật của chợ hoa là không gian trải nghiệm tại phố bích họa Phùng Hưng với các cụm tiểu cảnh, mô hình trang trí rực rỡ như bàn cờ cá ngựa khổng lồ, các gian hàng dựng bằng tre nứa. Tại đây bố trí khoảng 30 gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề truyền thống, tranh dân gian. Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật diễn ra xuyên suốt như hát xẩm, viết thư pháp, gói bánh chưng, nặn tò he, tô vẽ tranh Đông Hồ, vẽ mô hình ngựa, trải nghiệm vẽ socola 3D…

Ban tổ chức bố trí không gian chợ hoa theo hướng thông thoáng, hạn chế gian hàng dưới lòng đường, đồng thời phân chia thành các khu vực chợ hoa tết, không gian làng nghề truyền thống và không gian nghệ thuật dân gian. Khu cây cảnh, bonsai với hàng trăm loại hoa, cây được sắp xếp tập trung, xen kẽ là các cụm gian hàng “Phố xưa” tái hiện không gian buôn bán Hà Nội xưa. Đáng chú ý, lần đầu tiên chợ hoa có khu giới thiệu hoa lan Đà Lạt với nhiều chủng loại, tạo thêm điểm nhấn cho người yêu hoa.

Công tác trang trí, chiếu sáng được triển khai đồng bộ với hệ thống cổng chào, tiểu cảnh hoa tại các tuyến phố và khu vực bích họa Phùng Hưng, tạo diện mạo rực rỡ cho không gian chợ hoa.

Sắc xuân ngập tràn phố cổ

Trong thời gian tổ chức, các tuyến phố được phân luồng giao thông hợp lý. UBND phường Hoàn Kiếm thành lập tổ kiểm tra liên ngành thường xuyên giám sát hoạt động kinh doanh, xử lý vi phạm về hàng hóa, an toàn thực phẩm, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; đồng thời bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống cướp giật và lừa đảo.

Nhiều gian hàng bán đồ lưu niệm, nông sản địa phương

Chợ hoa xuân phố cổ 2026 dự kiến thu hút khoảng 25.000 - 35.000 lượt người đến tham quan, mua sắm, trải nghiệm, trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân và du khách mỗi dịp tết đến, xuân về.

VĨNH XUÂN