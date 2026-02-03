Làng hoa cúc Hà Đông rực rỡ, sẵn sàng phục vụ thị trường tết

Làng hoa Hà Đông bắt đầu nở, sẵn sàng phục vụ thị trường tết. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Làng hoa Hà Đông là vùng chuyên canh hoa cúc chậu phục vụ Tết Nguyên đán, với hàng chục hộ trồng có kinh nghiệm, mỗi năm cung cấp hàng chục ngàn chậu cúc đủ kích cỡ ra thị trường TP Đà Nẵng.

Hoa tại làng Hà Đông hầu hết đã được thương lái đến thu mua

Sau đợt mưa lũ cuối năm 2025 gây thiệt hại nặng, nhờ sự hỗ trợ chuyên môn và kinh tế của chính quyền, người dân đã tái đầu tư và đến nay hoa đã kịp phục vụ thị trường tết.

Ông Nguyễn Thái cười tươi vì toàn bộ vườn cúc đã được thương lái thu mua từ sớm. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Ông Nguyễn Thái (60 tuổi, làng Hà Đông) cho biết vườn cúc năm nay chịu tác động thời tiết nhưng nhờ được hỗ trợ kỹ thuật, hoa sinh trưởng tốt và đã được thương lái đặt mua hết. Ông có 1.200 chậu cúc đại đóa; loại chậu 60cm bán theo cặp giá 750.000 đồng, giá không biến động nhiều so với mọi năm nhưng được mua sớm nên “không còn sợ cảnh chợ chiều”.

Người dân chăm sóc hoa trước khi xuất ra thị trường

Chợ hoa Xuân Hà Đông năm nay có 20 hộ tham gia trên diện tích 40.000m², tương ứng khoảng 20.000 chậu; trong đó hoa cúc Pha Lê và cúc Đại Đóa khoảng 13.000 chậu.

Hội hoa xuân phường Điện Bàn Bắc năm nay thu hút hơn 20 hộ kinh doanh với hơn 20.000 chậu hoa các loại

UBND phường Điện Bàn Bắc cho biết, chợ hoa không chỉ là hoạt động kinh tế - thương mại mà còn là sự kiện văn hóa nhằm tôn vinh, quảng bá giá trị làng nghề truyền thống, hướng đến trở thành điểm đến du lịch cộng đồng hấp dẫn, nơi du khách có thể tìm thấy hương vị tết xưa.

Nhiều người đến "check in" tại Chợ hoa xuân Hà Đông của phường Điện Bàn Bắc

Theo ông Phan Quang Quốc Huy, Phó Chủ tịch UBND phường, hội hoa xuân tạo không gian sinh hoạt văn hóa cho người dân và du khách, đồng thời kết nối, giới thiệu sản phẩm OCOP, nông nghiệp chất lượng cao, góp phần thúc đẩy tiêu thụ và tăng thu nhập cho người dân.

Đại biểu và người dân đến tham quan Hội chợ trưng bày sản phẩm OCOP nằm trong khuôn khổ chương trình

Trong khuôn khổ chương trình, địa phương tổ chức lễ ký kết hợp tác phát triển làng hoa gắn với du lịch, nhằm đưa sản phẩm hoa Hà Đông vươn xa hơn.

Lễ Ký kết hợp tác phát triển làng hoa gắn với du lịch giữa các hộ trồng hoa và các đơn vị tổ chức du lịch

NGUYỄN CƯỜNG