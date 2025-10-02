Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10

Ngày 2-10, Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra thông bạch kêu gọi tăng, ni, phật tử và các cơ sở tự viện cả nước chung tay cứu trợ đồng bào bị thiệt hại bởi bão số 10 (Bualoi).

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thay mặt Hội đồng Trị sự đã ký Thông bạch số 413/TB-HĐTS, kêu gọi tăng ni, phật tử và các cơ sở tự viện cả nước chung tay cứu trợ đồng bào bị thiệt hại bởi bão số 10.

Thông bạch nêu rõ, bão số 10 đã gây mưa lớn, lũ lụt diện rộng tại nhiều tỉnh, khiến nhiều người chết và mất tích, hàng ngàn ngôi nhà hư hỏng, hoa màu, tài sản thiệt hại nặng nề; nhiều khu dân cư bị cô lập, thiếu lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm. Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi Ban trị sự các tỉnh, thành phố, cùng chư tăng ni, phật tử và các nhà hảo tâm phát tâm đóng góp tịnh tài, hàng hóa, vật phẩm để hỗ trợ kịp thời cho bà con vùng bão lũ, giúp người dân sớm khắc phục hậu quả thiên tai.

Việc cứu trợ có thể thực hiện qua Ban Từ thiện Xã hội Trung ương, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại các địa phương chịu ảnh hưởng như Huế, Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Ninh Bình…, hoặc gửi trực tiếp về Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Chùa Quán Sứ, Hà Nội).

MAI AN