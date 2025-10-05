Nghệ An, Hà Tĩnh: Hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống

Ngày 4-10, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã đi kiểm tra, động viên người dân vùng bị ngập lụt nặng tại các xã Bích Hào, Đại Đồng, Hoa, đồng thời trao cho mỗi xã 2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả bão lũ.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung yêu cầu các địa phương nhanh chóng hỗ trợ, giúp đỡ những gia đình bị mất nhà, sập nhà, ngập nhà để người dân có chỗ ở; nhanh chóng ổn định cuộc sống của người dân và các hoạt động học tập, công tác, sản xuất.

Cùng ngày, Ban Vận động cứu trợ tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành quyết định phân bổ 33,25 tỷ đồng hỗ trợ người dân trên địa bàn 69 xã, phường để khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra. Tính đến ngày 3-10, đã có hàng chục đơn vị, cá nhân ủng hộ, đăng ký ủng hộ thông qua tài khoản của Ban Vận động cứu trợ tỉnh Hà Tĩnh với số tiền hơn 43,2 tỷ đồng.

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh cho biết, đơn vị cũng đã huy động được hơn 3 tỷ đồng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão số 10. Song song đó đã thành lập 1 đội hình cơ động cấp tỉnh với 200 đoàn viên thanh niên cùng 69 đội hình cấp xã, phường, triển khai hơn 1.000 hoạt động hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai với sự tham gia của trên 10.000 đoàn viên thanh niên. Các hoạt động tập trung vào việc sửa chữa, gia cố, dọn dẹp trường học, nhà cửa, vệ sinh môi trường, hỗ trợ người dân gặp khó khăn.

DUY CƯỜNG - DƯƠNG QUANG