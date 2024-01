Họp báo Giải thưởng Văn học nghệ thuật Cố đô tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII

Họp báo công bố Thể lệ Giải thưởng Văn học nghệ thuật Cố đô tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII (2018 - 2023).

Đây là Giải thưởng Nhà nước cấp tỉnh, được tổ chức 5 năm một lần, xét tặng cho những tác phẩm, công trình sáng tạo VHNT có giá trị cao về nội dung, tư tưởng, chất lượng nghệ thuật phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc, bản sắc văn hóa Huế. Giải thưởng còn nhằm động viên văn nghệ sĩ không ngừng say mê sáng tạo nhiều tác phẩm VHNT có giá trị, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân.

Họp báo công bố Thể lệ Giải thưởng Văn học nghệ thuật Cố đô tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII (2018 - 2023)

Giải thưởng cho các tác phẩm, công trình đạt giải thưởng VHNT Cố đô được xếp theo hạng A, B, C. Các giải thưởng bao gồm: 8 giải hạng A, 18 giải hạng B, 32 giải hạng C. Giải thưởng được trao căn cứ theo chất lượng tác phẩm, công trình, không nhất thiết phải chọn đủ các loại hình VHNT nếu loại hình đó không có tác phẩm, công trình đạt các tiêu chuẩn cao để trao thưởng theo hạng A, B, C.

Giải thưởng hạng A bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm được trao giải thưởng; Giải thưởng hạng B bằng 15 lần mức lương cơ sở tại thời điểm được trao giải thưởng; Giải thưởng hạng C bằng 10 lần mức lương cơ sở tại thời điểm được trao giải thưởng.

Riêng đối với tác phẩm phái sinh (tác phẩm dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, tác phẩm phóng tác, cải biên, chuyển thể, biên soạn, chú giải, tuyển chọn...) được hưởng 60% mức thưởng A, B hoặc C của mức thưởng.

Lễ trao giải thưởng được tổ chức sau khi có quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế công nhận kết quả xét tặng của Hội đồng Chung khảo, thời gian không quá 30 ngày kể từ ngày ký quyết định.

Theo dự kiến, Lễ trao giải thưởng sẽ được tổ chức vào ngày 18-9 nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập tổ chức Liên hiệp các Hội VHNT Thừa Thiên Huế. Việc công bố và trao giải thưởng được tổ chức trang trọng nhằm quảng bá và giới thiệu rộng rãi thành tựu văn học nghệ thuật đến với công chúng tỉnh nhà và cả nước.

VĂN THẮNG