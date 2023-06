"Hotgirl Tina Dương" lãnh án 11 năm tù

Sau một ngày xét xử, chiều 9-6, TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt bị cáo Ninh Thị Vân Anh (SN 1995, ngụ tỉnh Bắc Giang) 11 năm tù giam về 2 tội danh "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Theo cáo trạng, ngày 24-1-2022, Ninh Thị Vân Anh gọi điện thoại đến Công ty G.Đ.V. để thuê xe ô tô tự lái với thời hạn là 3 tháng (từ ngày 24-1 đến ngày 24-4) và yêu cầu công ty giao xe tại địa bàn TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận).

Cùng ngày, Công ty G.Đ.V. đã cử 2 nhân viên của công ty lái xe ô tô ra TP Phan Thiết để giao cho Vân Anh theo hợp đồng. Sau đó, Vân Anh trả tiền thuê xe 3 tháng là 45 triệu đồng cùng với chi phí đem xe ra giao là 5 triệu đồng cho đại diện phía Công ty G.Đ.V.

Đến ngày 24-4, khi hết hợp đồng thuê xe thì phía Công ty G.Đ.V. nhiều lần liên lạc với Vân Anh để yêu cầu trả lại xe cho công ty, nhưng người này không trả và cố tình trốn tránh.

Đến đầu tháng 6-2022, Vân Anh điều khiển xe ô tô thuê chạy ra TP Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình).

Thời gian sinh sống tại tỉnh Ninh Bình, Vân Anh còn thỏa thuận mua 2 sim điện thoại với giá 500 triệu đồng. Do không có tiền trả nên Vân Anh đã thỏa thuận bán xe ô tô mà mình thuê cho anh B.Đ.H. (tỉnh Ninh Bình) với giá 500 triệu đồng.

Ngày 9-6-2022, sau khi ký hợp đồng đặt cọc mua xe, anh H. đã chuyển 160 triệu đồng cho Vân Anh và nhận xe.

Sau khi bán xe ô tô, Vân Anh về TPHCM thuê người làm giả giấy đăng ký xe ô tô biển số 51H-242.74 với giá 5 triệu đồng rồi mang ra tỉnh Ninh Bình giao cho anh H. Sau đó, anh H. tin tưởng và nhiều lần chuyển thêm tiền cho Ninh Thị Vân Anh, tổng số tiền đã chuyển là 390 triệu đồng.

Ngày 13-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ninh Thị Vân Anh để điều tra về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Ninh Thị Vân Anh mức án 8 năm tù về tội tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và 3 năm tù về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức", tổng hình phạt 11 năm tù giam.