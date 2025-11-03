Xã hội

Huế: Lũ trên sông Bồ lại vượt mốc lịch sử, nhiều di tích ngập sâu

Chỉ trong một tuần lễ, lũ trên sông Bồ liên tiếp thiết lập đỉnh mới.

Video: Quân đội và công an khẩn cấp di dời người già, trẻ em ra khỏi vùng nguy hiểm

Trưa ngày 3-11, lũ trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc đạt 5,28m, trên báo động 3 là 0,78m, vượt lũ lịch sử ngày 29-10 là 0,01m. Như vậy, chỉ trong một tuần lễ, lũ trên sông Bồ liên tiếp thiết lập đỉnh mới.

Đây cũng là lần thứ ba trong chưa đầy một tuần, sông Bồ vượt ngưỡng lũ lịch sử 5,18m được ghi nhận vào năm 1999.

Chiều cùng ngày, tại khu Di sản Huế, nhiều di tích bị nước lũ bủa vây. Trong đó, Đại nội, các khu lăng mộ Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Dục Đức... bị ngập sâu.

Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô đã chủ động các phương án phòng chống thiên tai. Đồng thời, tạm dừng đón du khách tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế.

z7184673663071_5d6d3ac34d4f5b1498c104a566725a7a.jpg
z7184789167461_929717fa5d96f21a0378c58c63e11ee7.jpg
Lũ dữ lại bủa vây các di tích tại Đại nội Huế, chiều 3-11

Tại Km867, quốc lộ 1A đoạn qua thôn Cao Đôi Xã, xã Phú Lộc, TP Huế, nước lũ ngập sâu, lực lượng công an xã, Ban Chỉ huy quân sự xã đã triển khai điều tiết giao thông và hỗ trợ người dân cùng phương tiện di chuyển an toàn; sẵn sàng các phương án ứng phó trong trường hợp nước dâng cao.

Quốc lộ 49 và đường Hồ Chí Minh liên tiếp xuất hiện các điểm sạt trượt taluy dương gây ách tắc giao thông. Trong đó, tại Km 367+150 đường Hồ Chí Minh (thôn A Chi, xã A Lưới 4, TP Huế), những ngày qua xuất hiện sạt trượt và đang được xử lý.

z7184010949284_ca7a247f43394794a6111038010db80f.jpg
z7184427363977_6fa3b22caf601282904b8faff0d4f985.jpg
z7184427370388_243e87f786d4b78d9f6da38ed175696e.jpg
z7184427374414_adc6c397aec9371a2c10add61f0f751e.jpg
Quân đội, công an khẩn cấp di dời người già và trẻ em ra khỏi khu vực nguy hiểm

Tính đến trưa 3-11, TP Huế tổ chức di dời 1.135 hộ với 3.121 khẩu của 32 xã, phường đến nơi trú tránh. Nhiều người già neo đơn và hàng chục sản phụ, người bệnh cấp cứu được cơ quan chức năng tăng cường lực lượng và phương tiện ứng cứu kịp thời đưa đến bệnh viện an toàn.

Cùng ngày, UBND TP Huế tiếp nhận nguồn hỗ trợ từ các doanh nghiệp, đơn vị nhằm giúp thành phố khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra trong thời gian qua. Trong đó, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam hỗ trợ 500 triệu đồng; Tập đoàn Bitexco hỗ trợ 200 triệu đồng, 10.000 phần quà và 10 tấn gạo.

>>>Một số hình ảnh TP Huế ngập lụt và các lực lượng chức năng khẩn cấp di dời người dân vùng thấp trũng đến nơi an toàn:

z7184670771904_6fbff27f8de6b99f1ed82c9b9c436813.jpg
z7184670768629_f864fa95f25a15962382870f59e35f1e.jpg
z7184670793192_4ea7fad8704c2eb1820b81a97e3d6985.jpg
z7184774563384_97a84e98f0c5fc326712b9dc65519599.jpg
z7184774551552_f257f693dbd1e52162e551075169ae1b.jpg
z7184774540154_a9ca7b0c25325c30966bf0c783dac79a.jpg
z7183989364719_39bbbbb8ec8196259021a1f59c355c2e.jpg
z7184774540054_e02e9e71f9fa3e61fdfd58f6a50b6c4d.jpg
z7184010941345_af1ecc4891dbff617ae9aa37aeb6b182.jpg
VĂN THẮNG - TRƯƠNG QUÂN

