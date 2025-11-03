Huế: Lũ trên sông Bồ lại vượt mốc lịch sử, nhiều di tích ngập sâu

Chỉ trong một tuần lễ, lũ trên sông Bồ liên tiếp thiết lập đỉnh mới.

Video: Quân đội và công an khẩn cấp di dời người già, trẻ em ra khỏi vùng nguy hiểm

Trưa ngày 3-11, lũ trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc đạt 5,28m, trên báo động 3 là 0,78m, vượt lũ lịch sử ngày 29-10 là 0,01m. Như vậy, chỉ trong một tuần lễ, lũ trên sông Bồ liên tiếp thiết lập đỉnh mới.

Đây cũng là lần thứ ba trong chưa đầy một tuần, sông Bồ vượt ngưỡng lũ lịch sử 5,18m được ghi nhận vào năm 1999.

Chiều cùng ngày, tại khu Di sản Huế, nhiều di tích bị nước lũ bủa vây. Trong đó, Đại nội, các khu lăng mộ Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Dục Đức... bị ngập sâu.

Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô đã chủ động các phương án phòng chống thiên tai. Đồng thời, tạm dừng đón du khách tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế.

Lũ dữ lại bủa vây các di tích tại Đại nội Huế, chiều 3-11

Tại Km867, quốc lộ 1A đoạn qua thôn Cao Đôi Xã, xã Phú Lộc, TP Huế, nước lũ ngập sâu, lực lượng công an xã, Ban Chỉ huy quân sự xã đã triển khai điều tiết giao thông và hỗ trợ người dân cùng phương tiện di chuyển an toàn; sẵn sàng các phương án ứng phó trong trường hợp nước dâng cao.

Quốc lộ 49 và đường Hồ Chí Minh liên tiếp xuất hiện các điểm sạt trượt taluy dương gây ách tắc giao thông. Trong đó, tại Km 367+150 đường Hồ Chí Minh (thôn A Chi, xã A Lưới 4, TP Huế), những ngày qua xuất hiện sạt trượt và đang được xử lý.

Quân đội, công an khẩn cấp di dời người già và trẻ em ra khỏi khu vực nguy hiểm

Tính đến trưa 3-11, TP Huế tổ chức di dời 1.135 hộ với 3.121 khẩu của 32 xã, phường đến nơi trú tránh. Nhiều người già neo đơn và hàng chục sản phụ, người bệnh cấp cứu được cơ quan chức năng tăng cường lực lượng và phương tiện ứng cứu kịp thời đưa đến bệnh viện an toàn.

Cùng ngày, UBND TP Huế tiếp nhận nguồn hỗ trợ từ các doanh nghiệp, đơn vị nhằm giúp thành phố khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra trong thời gian qua. Trong đó, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam hỗ trợ 500 triệu đồng; Tập đoàn Bitexco hỗ trợ 200 triệu đồng, 10.000 phần quà và 10 tấn gạo.

>>>Một số hình ảnh TP Huế ngập lụt và các lực lượng chức năng khẩn cấp di dời người dân vùng thấp trũng đến nơi an toàn:

VĂN THẮNG - TRƯƠNG QUÂN