Rộn ràng không khí Giáng sinh tại TPHCM

Cận kề Giáng sinh, TPHCM khoác lên mình diện mạo rực rỡ, không khí lễ hội lan tỏa khắp các không gian đô thị, kéo theo sức mua và nhu cầu vui chơi, giải trí tăng mạnh. Các số liệu cho thấy nhịp mua sắm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực: tổng mức bán lẻ hàng hóa 11 tháng năm 2025 đạt hơn 902.000 tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ.
Song song đó, du lịch thành phố khởi sắc rõ rệt, ước đón khoảng 8,5 triệu lượt khách quốc tế và 45 triệu lượt khách nội địa trong năm nay, dự kiến mang lại doanh thu khoảng 260.000 tỷ đồng.