Rộn ràng không khí Giáng sinh tại TPHCM

SGGP

Cận kề Giáng sinh, TPHCM khoác lên mình diện mạo rực rỡ, không khí lễ hội lan tỏa khắp các không gian đô thị, kéo theo sức mua và nhu cầu vui chơi, giải trí tăng mạnh. Các số liệu cho thấy nhịp mua sắm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực: tổng mức bán lẻ hàng hóa 11 tháng năm 2025 đạt hơn 902.000 tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ. 

Song song đó, du lịch thành phố khởi sắc rõ rệt, ước đón khoảng 8,5 triệu lượt khách quốc tế và 45 triệu lượt khách nội địa trong năm nay, dự kiến mang lại doanh thu khoảng 260.000 tỷ đồng.

CN1d.jpg
Không khí Giáng sinh tại khu xóm đạo, đường Phạm Thế Hiển, phường Bình Đông, TPHCM
CN5 PSA Anh8.jpg
Cây thông Noel cỡ lớn tại siêu thị Aeon Bình Tân thu hút người dân, nhất là trẻ em đến vui chơi, chụp ảnh
CN5 PSA Anh7.jpg
Các gia đình cùng nhau mua sắm đón Giáng Sinh tại Saigon Centre, phường Sài Gòn, TPHCM
CN5 PSA Anh10.jpg
Cửa hàng bán đồ trang trí Giáng sinh cao cấp tại phường An Khánh thu hút khách nước ngoài đến mua sắm
CN5 PSA Anh4-IMG_1035.jpg
Các bạn trẻ làm đồ trang trí Giáng sinh ở phường Tân Mỹ, TPHCM, vừa trải nghiệm hoạt động thủ công vừa tận hưởng không khí Giáng sinh ấm áp
CN5 PSA Anh12-GO Giang Sinh.jpg
Người tiêu dùng chọn mua thực phẩm tại hệ thống siêu thị GO! ở TPHCM
THI HỒNG - HOÀNG HÙNG - HÂN GIA

