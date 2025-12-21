Giáng sinh an lành đến với bệnh nhi

Giáng sinh về, có lẽ không nơi đâu lại đầy ắp những ước nguyện về an lành, hạnh phúc như ở bệnh viện. Năm nay, từ nỗ lực tổ chức của nhiều cơ sở y tế, mùa Giáng sinh lại đến trong tiếng cười hiếm hoi của bệnh nhi, trong khoảnh khắc dịu lòng sau hành trình đầy lo toan của những người cha, người mẹ…

Những điều ước giản đơn

Ngồi lặng trong khuôn viên Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM, chị Thị Xé (người S'tiêng, tỉnh Đồng Nai) ngắm nhìn con gái 4 tuổi nô đùa bên cây thông Noel.

Mới 2 tuần trước, cô bé vừa trải qua ca phẫu thuật sau thời gian dài bị bệnh tim. Khác hẳn những ngày trước, hôm nay em vui đùa thỏa thích cùng các bệnh nhi khác, như quên cả bệnh tật.

"Nhà có 3 cô con gái đều mắc bệnh tim, thời gian ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Nhìn con vui vẻ, trong lòng mình cũng đỡ buồn. Nguyện ước Giáng sinh năm nào cũng chỉ mong con hết bệnh, hết đau. Vậy là may mắn lắm rồi", chị Thị Xé tâm sự.

Nhiều bệnh nhi tham gia chương trình mừng Giáng sinh tại khuôn viên Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM

Ở khu vực trò chơi, bệnh nhi V.T.N., mang trong mình căn bệnh bạch cầu cấp, đang say sưa trang trí các bức tranh với gam màu rực rỡ. Ở tuổi ngây thơ, trong trẻo của N., đón Giáng sinh trong bệnh viện cũng vui như mọi nơi, vì được ông già Noel phát quà, được vui chơi thỏa thích.

Em như quên hết cảm giác mệt mỏi do truyền hóa chất. Khi hỏi về điều ước Giáng sinh, V.T.N., nhỏ nhẹ: “Con chỉ mong được khỏi bệnh”.

Trong không gian mừng Giáng sinh tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM, hàng trăm đứa trẻ cùng những người cha, người mẹ lặng lẽ vui chơi, mang chung một điều ước an lành.

Theo bà Nguyễn Thị Thúy, Phó Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi đồng 2, chuỗi chương trình mừng Giáng sinh năm nay diễn ra từ ngày 19-12 đến hết 25-12, để tất cả bệnh nhi đều được tận hưởng không khí đón Noel với hơn 3.000 phần quà. Riêng khoa Ung bướu huyết học, do các em có thể trạng và miễn dịch kém, không thể tham gia nơi đông người, bệnh viện tổ chức một chương trình Giáng sinh riêng tại khoa.

Lan tỏa tinh thần lạc quan

Tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM, chương trình “Giáng sinh lung linh” đã mang đến không khí rộn ràng, ấm áp với hơn 350 bệnh nhi đang "chiến đấu" với bệnh hiểm nghèo.

Các em được tham gia nhiều hoạt động vui tươi phù hợp với thể trạng và độ tuổi, như: vẽ trên túi vải, xếp hình sáng tạo, giao lưu và trải nghiệm cùng ông già Noel.

Không chỉ hưởng ứng chương trình, chính các bệnh nhi ung thư cũng mang đến các tiết mục văn nghệ dễ thương và gần gũi, lan tỏa tinh thần lạc quan trong dịp Giáng sinh. Bên cạnh đó, chương trình còn trao 20 suất hỗ trợ chi phí điều trị (2 triệu đồng/suất) cho các bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

BS-CK2 Võ Hồng Minh Phước, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM cho biết, bên cạnh công tác điều trị chuyên môn, bệnh viện luôn chú trọng chăm sóc đời sống tinh thần để các bệnh nhi có thêm niềm vui, động lực trong hành trình điều trị.

Và hơn hết, ông mong muốn các em không vì bệnh tật mà mất đi sự hồn nhiên của tuổi thơ.

Đưa giai điệu Giáng sinh vào bệnh viện Bệnh viện Nhân dân Gia Định phối hợp dàn hợp xướng từ Nhạc viện TPHCM tổ chức buổi hòa nhạc Giáng sinh phục vụ người bệnh nội trú. Nhiều bệnh nhân bất ngờ khi thấy sinh viên, nghệ sĩ biểu diễn trong không gian chật chội của bệnh viện. Chị Trần Ánh Minh, Phó Trưởng khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học, Nhạc viện TPHCM chia sẻ niềm vui khi được mang âm nhạc đến người bệnh trong dịp lễ đặc biệt này. “Mỗi giai điệu, mỗi tiếng hát đều là lời cầu chúc bình an mà tập thể dàn hợp xướng muốn gửi đến người bệnh, thân nhân cũng như đội ngũ nhân viên y tế. Chúng tôi hy vọng, âm nhạc sẽ giúp mọi người nhẹ nhàng hơn”, chị Ánh Minh nói. Và thực tế, những giai điệu Giáng sinh đã chạm đến cảm xúc của nhiều người bệnh. Nằm điều trị suốt một tuần qua vì sốt xuất huyết, anh Trần Hoàng Huy Anh (18 tuổi, Đồng Nai) bộc bạch: “Mọi năm, giờ này tôi đang trang trí Giáng sinh cùng gia đình. Nghe những giai điệu Giáng sinh, mình thật sự rất mong sớm khỏe mạnh, được về với những người thân yêu”.

GIAO LINH