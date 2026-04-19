“Hương vị Australia 2026” - cầu nối văn hóa ẩm thực Australia - TPHCM

Ngày 18-4, tại TPHCM, đã diễn ra sự kiện “Hương vị Australia 2026” (Taste of Australia 2026) do Tổng Lãnh sự quán Australia tại TPHCM tổ chức.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường và Tổng lãnh sự Australia Sarah Hooper tại sự kiện. Ảnh : XUÂN HẠNH

Chương trình là hoạt động giao lưu, quảng bá tinh hoa ẩm thực thường niên, góp phần tăng cường kết nối nhân dân và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa TPHCM với các địa phương, đối tác Australia.

Tham dự và phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Australia đang phát triển mạnh mẽ trên nền tảng Đối tác Chiến lược toàn diện. Đồng chí Bùi Xuân Cường đánh giá cao sáng kiến tổ chức “Hương vị Australia”, cho rằng đây không chỉ là dịp giới thiệu nét đặc sắc của ẩm thực, nông sản và văn hóa Australia, mà còn là cầu nối giúp người dân, doanh nghiệp hai bên tăng cường hiểu biết, mở rộng hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực. TPHCM luôn là trung tâm kết nối năng động và hiệu quả nhất trong bức tranh hợp tác này.

Sự kiện “Hương vị Australia 2026” mang ý nghĩa đặc biệt khi đây là sự kiện cuối cùng trong nhiệm kỳ công tác của Tổng lãnh sự Australia Sarah Hooper tại TPHCM. Nhân dịp này, lãnh đạo TPHCM đã bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp bền bỉ của bà Sarah Hooper trong việc kết nối các nhà đầu tư lớn của Australia đến với thành phố.

Về phần mình, bà Sarah Hooper gửi lời cảm ơn chân thành đến chính quyền và người dân TPHCM; đồng thời cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ của chính quyền TPHCM đối với các hoạt động hợp tác, giao lưu do Australia tổ chức trên địa bàn thành phố. Sự kiện cũng phản ánh mối liên kết ngày càng sâu sắc giữa nhân dân hai nước, đặc biệt tại TPHCM - trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục hàng đầu của Việt Nam.

XUÂN HẠNH