Lan tỏa tinh thần đoàn kết quốc tế tại Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam

Nhân dịp khai mạc Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2026-2031), nhiều tổ chức công đoàn quốc gia, quốc tế và các đối tác đã gửi thư, điện chúc mừng, bày tỏ tin tưởng vào sự phát triển của Công đoàn Việt Nam trong nhiệm kỳ mới.

Đoàn Chủ tịch tại phiên thứ nhất đại hội, sáng 3-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Trong các thông điệp gửi đến đại hội, bạn bè quốc tế đánh giá cao vai trò của Công đoàn Việt Nam trong việc đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Các đối tác truyền thống: Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào (LFTU) khẳng định tình cảm đồng chí, anh em thân thiết và kỳ vọng đại hội sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tổng Công hội Trung Quốc (ACFTU) ghi nhận những tiến triển quan trọng của Việt Nam trong xây dựng chính sách pháp luật và bảo vệ lao động nữ. Liên hiệp Công đoàn Độc lập Nga (FNPR) và Đại hội Công đoàn toàn Ấn Độ (AITUC) cùng nhắc lại di sản vẻ vang trong đấu tranh chống đế quốc và cam kết thắt chặt tình hữu nghị.

Các tổ chức quốc tế và khu vực: Tổng Công đoàn Nhật Bản (JTUC-RENGO) nhấn mạnh tầm quan trọng của đoàn kết toàn cầu trước những thách thức phức tạp hiện nay. Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam đánh giá cao những thành tựu của Công đoàn Việt Nam trong thúc đẩy công bằng xã hội và việc làm thỏa đáng.

Các đại biểu biểu quyết tại phiên thứ nhất đại hội, sáng 3-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Các tổ chức từ Đức (FES, IG Metall) và Australia (APHEDA) cũng gửi thông điệp đoàn kết, cam kết tiếp tục sát cánh cùng Việt Nam vì một thế giới công bằng và bền vững cho người lao động.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các thư, điện và thông điệp chúc mừng thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị và sự tin tưởng của bạn bè quốc tế đối với Công đoàn Việt Nam, đồng thời phản ánh vị thế ngày càng quan trọng của Công đoàn Việt Nam trong phong trào công đoàn khu vực và quốc tế.

PHÚC VĂN