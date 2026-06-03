Đại tướng Nguyễn Tân Cương hội đàm với Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Philippines

Việt Nam và Philippines sẽ tăng cường hợp tác, giao lưu giữa các quân, binh chủng; cứu hộ - cứu nạn; hợp tác an ninh mạng; công nghiệp quốc phòng; kịp thời phối hợp xử lý hiệu quả các vụ việc phát sinh trên biển.

Nhận lời mời của Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, đoàn đại biểu cấp cao lực lượng vũ trang Philippines do Đại tướng Romeo Brawner Junior, Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Philippines làm trưởng đoàn, thăm chính thức Việt Nam từ ngày 3 đến ngày 6-6.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương tặng hoa Đại tướng Romeo Brawner Junior tại lễ đón. Ảnh: TRẦN BÌNH

Chiều 3-6, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đã chủ trì lễ đón chính thức Đại tướng Romeo Brawner Junior và đoàn đại biểu lực lượng vũ trang Philippines. Ngay sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Đại tướng Romeo Brawner Junior duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại lễ đón. Ảnh: TRẦN BÌNH

Tại hội đàm, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, chuyến thăm của Đại tướng Romeo Brawner Junior diễn ra trong bối cảnh hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược tăng cường và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước vừa ký Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng, thể hiện sự tích cực, chủ động của quân đội hai nước trong triển khai nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về hợp tác quân sự, quốc phòng; thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Philippines (12-7-1976 – 12-7-2026).

Quang cảnh cuộc hội đàm. Ảnh: TRẦN BÌNH

Đại tướng Nguyễn Tân Cương chúc mừng Philippines vừa tổ chức thành công nhiều hội nghị quan trọng trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2026; ủng hộ và tin tưởng rằng Philippines sẽ hoàn thành cương vị đầy trọng trách của mình, góp phần tăng cường hơn nữa sự đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại hội đàm. Ảnh: TRẦN BÌNH

Đại tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao kết quả hợp tác quân sự, quốc phòng giữa hai nước thời gian qua, nổi bật là: trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp được coi trọng; các cơ chế hợp tác thường niên được duy trì hiệu quả; hợp tác giữa các quân, binh chủng được thúc đẩy; hợp tác đào tạo, trao đổi giữa các cơ quan nghiên cứu chiến lược, công nghiệp quốc phòng, hậu cần, quân y, cứu hộ - cứu nạn khác đạt nhiều kết quả thực chất. Đồng thời, hai bên phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, cơ chế đa phương do ASEAN dẫn dắt và các sự kiện quốc tế do mỗi bên tổ chức.

Các đại biểu phía Việt Nam tham gia hội đàm. Ảnh: TRẦN BÌNH

Nhân dịp này, Đại tướng Nguyễn Tân Cương trân trọng mời Đại tướng Romeo Brawner Junior cùng đoàn đại biểu cấp cao lực lượng vũ trang Philippines sang Việt Nam tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 được tổ chức vào tháng 12 tại Hà Nội; hoan nghênh các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Philippines tham gia trưng bày sản phẩm tại triển lãm, góp phần vào thành công chung của sự kiện.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Đại tướng Romeo Brawner Junior tham quan một số hình ảnh về hợp tác quốc phòng song phương tại trụ sở Bộ Quốc phòng. Ảnh: TRẦN BÌNH

Đại tướng Romeo Brawner Junior bày tỏ vui mừng thăm chính thức Việt Nam; đồng thời nhấn mạnh, chuyến thăm Việt Nam là sự tiếp nối kết quả tốt đẹp của chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines mới đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng như các hội nghị quân sự - quốc phòng ASEAN trong năm 2026 do Philippines chủ trì tổ chức.

Đại tướng Romeo Brawner Junior khẳng định sự coi trọng và đánh giá cao hợp tác quốc phòng với Việt Nam; nhấn mạnh sẽ nỗ lực phối hợp chặt chẽ nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng với Việt Nam, qua đó góp phần bảo đảm an ninh, thịnh vượng trong khu vực.

Đại tướng Romeo Brawner Junior phát biểu tại hội đàm. Ảnh: TRẦN BÌNH

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác tin cậy, toàn diện, thực chất; tham mưu triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng hai nước vừa được ký kết.

Các nội dung cần tập trung gồm: trao đổi đoàn, gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao và các cấp; duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, nhất là Đối thoại Chính sách quốc phòng, tham vấn quân, binh chủng; hợp tác, giao lưu giữa các quân, binh chủng; giao lưu sĩ quan trẻ, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn; kịp thời phối hợp xử lý hiệu quả các vụ việc phát sinh trên biển; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; công nghiệp quốc phòng; hậu cần; quân y; cứu hộ - cứu nạn; hợp tác an ninh mạng; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; hợp tác giữa các cơ quan nghiên cứu chiến lược; tích cực tham vấn, ủng hộ lẫn nhau nhằm duy trì lập trường chung của ASEAN về các vấn đề an ninh khu vực và quốc tế.

Các đại biểu phía Philippines tham gia hội đàm. Ảnh: TRẦN BÌNH

Trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm, Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định, Việt Nam tiếp tục kiên định đường lối, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; kiên trì thực hiện chính sách quốc phòng “Bốn không”.

Về vấn đề Biển Đông, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, quan điểm của Việt Nam là giải quyết mọi vấn đề bất đồng trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm kết thúc đàm phán và ký kết Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Đại tướng Romeo Brawner Junior, cùng đoàn đại biểu quân đội hai nước tại lễ đón. Ảnh: TRẦN BÌNH

* Chiều cùng ngày, Đại tướng Romeo Brawner Junior và đoàn đại biểu cấp cao lực lượng vũ trang Philippines đã đến chào xã giao Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.

TRẦN BÌNH