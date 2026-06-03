Đào tạo Đối thoại số - nhịp cầu kết nối Australia và Việt Nam

Từ ngày 1 đến 3-6, chương trình Đào tạo Đối thoại số dành cho các nhà báo, biên tập viên và người sáng tạo nội dung số khu vực phía Nam được tổ chức tại Vũng Tàu, nhằm nâng cao năng lực truyền thông trong kỷ nguyên số.

Chương trình do Tổng Lãnh sự quán Australia tại TPHCM phối hợp Phòng Phát triển Quốc tế của Đài Phát thanh và Truyền hình quốc gia Australia (ABCID) tổ chức.

Bà Kate Wallace, Tổng Lãnh sự Australia tại TPHCM phát biểu tại buổi khai mạc chương trình

Bà Kate Wallace, Tổng Lãnh sự Australia tại TPHCM, cho biết tại Đông Nam Á và trên thế giới, các tổ chức truyền thông đang đối mặt với nhiều thách thức như tin giả, tin sai lệch, sự thay đổi trong kỳ vọng của công chúng, áp lực tài chính, cùng tác động ngày càng lớn của các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI).

Cũng theo bà, đây là lý do khóa đào tạo được tổ chức. Chương trình không chỉ tập trung vào các công cụ kỹ thuật số, mà còn củng cố kỹ năng tác nghiệp thực tế cho nhà báo trong môi trường truyền thông thay đổi nhanh chóng; qua đó hỗ trợ nhà báo truyền tải những câu chuyện sâu sắc về các thay đổi đang định hình xã hội và khu vực.

Bà Deborah Steele cố vấn truyền thông ABC chia sẻ về báo chí kiến tạo

Trong chương trình, các nhà báo, biên tập viên và người sáng tạo nội dung số cùng các chuyên gia ABCID thảo luận chuyên sâu về tin giả, thông tin sai lệch và niềm tin vào truyền thông; khung đạo đức trong sử dụng AI có trách nhiệm; cách xây dựng chiến lược nội dung đa nền tảng, giúp người làm truyền thông hiểu rõ hành vi khán giả để tạo ra sản phẩm phù hợp, hiệu quả trên truyền hình, trang web và mạng xã hội.

Chuyên gia Craig McCosker của ABC chia sẻ về sản phẩm số

Học viên cũng có chuyến đi thực tế tại Công ty đóng tàu Austal Vietnam và Công ty xây dựng nhà lắp ghép TLC Modular; thực hành kỹ năng báo chí di động (Mojo) với sự hỗ trợ của các công cụ AI như Perplexity, NotebookLM và ChatGPT.

Các nhà báo, biên tập viên thực hành kỹ năng báo chí di động (Mojo) tại Công ty xây dựng nhà lắp ghép TLC Modular

Các nhà báo, biên tập viên thực hành kỹ năng báo chí di động (Mojo) tại Công ty xây dựng nhà lắp ghép TLC Modular

Chương trình Đào tạo Đối thoại số là một phần của chuỗi đào tạo “Đối thoại số Đông Nam Á” (Southeast Asia Digital Dialogues), nhằm tăng cường hiểu biết về những cơ hội và thách thức mới nổi của bức tranh kỹ thuật số, nâng cao năng lực truyền thông địa phương và xây dựng kiến thức chung.

Các nhà báo, biên tập viên… đã có chuyến đi thực tế đến Công ty đóng tàu Austal Vietnam.

Hoạt động này cũng nằm trong chiến lược dài hạn “Invested: Australia’s Southeast Asia Economic Strategy to 2040” - một trong những ưu tiên của Chính phủ Australia trong việc tăng cường gắn kết với khu vực, trong đó có Việt Nam, nhất là sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2024.

XUÂN HẠNH