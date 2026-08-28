Iran bác tin "lên kế hoạch ám sát con trai Tổng thống Mỹ"

Trả lời phỏng vấn kênh Al Manar (Lebanon), Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Iran, ông Mohsen Rezaei, đã bác bỏ thông tin Tehran có thể đang lên kế hoạch ám sát Barron Trump, con trai út của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Barron Trump, con trai út của Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa). Ảnh: WASHINGTON POST

Ông Rezaei khẳng định những thông tin về âm mưu nhằm vào Barron Trump là "dối trá".

Trong khi đó, liên quan đến vấn đề eo biển Hormuz, ông Rezaei cho hay các bên trung gian đã đề nghị Tehran đưa ra những điều kiện cụ thể để khôi phục hoạt động hàng hải qua tuyến đường chiến lược này và Iran đang chuẩn bị danh sách yêu cầu.

Theo ông Rezaei, một trong những điều kiện là chấm dứt cuộc xung đột tại Trung Đông hiện nay.

Ông Rezaei cũng thông báo, Iran và Oman đã nhất trí về một hành lang hàng hải qua eo biển Hormuz, đi qua vùng biển thuộc quyền quản lý của hai nước. Theo phương án này, tàu thuyền có thể đi qua một luồng hàng hải được xác định ở khu vực trung tâm eo biển nếu Mỹ đáp ứng các điều kiện do Tehran đưa ra.

Trước đó, Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết đã nắm được một đoạn video phát trên truyền hình nhà nước Iran đề cập khả năng ám sát con trai út của Tổng thống Mỹ.

MINH CHÂU