Tổng thống Mỹ đổi tên hồ Ontario thành “hồ Mỹ”

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp đổi tên hồ Ontario (Lake Ontario), một trong Ngũ Đại Hồ nằm giữa bang New York của Mỹ và tỉnh Ontario của Canada, thành “hồ Mỹ” (Lake America) trong hệ thống tên địa lý của Chính phủ Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh đổi tên tên hồ Ontario. Ảnh: GETTY IMAGES

Phát biểu trước khi ký sắc lệnh, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đã hoàn tất các thủ tục, giấy tờ cần thiết và thông báo cho những bên liên quan. Tên mới đã chính thức được áp dụng tại Mỹ.

Quyết định của Tổng thống Mỹ không có nghĩa Canada hoặc các cơ quan quốc tế buộc phải sử dụng tên Lake America. Việc đổi tên của Washington chủ yếu có hiệu lực đối với hoạt động sử dụng tên địa lý của chính phủ Mỹ.

Giới chức Canada trước đó đã bác bỏ ý tưởng đổi tên, cho rằng người Canada vẫn sẽ tiếp tục gọi vùng nước này là Lake Ontario. Thủ tướng Canada Mark Carney chưa đưa ra phản ứng chính thức ngay sau khi sắc lệnh được ký.

Việc đổi tên hồ được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump áp mức thuế 50% đối với khoảng 20 tỷ USD hàng hóa Canada, sau khi các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước đổ vỡ.

Canada sau đó công bố các biện pháp trả đũa đối với hàng hóa Mỹ.

Theo giới quan sát, việc đổi tên hồ Ontario mang tính biểu tượng và chính trị nhiều hơn là thay đổi thực tế đối với hoạt động quản lý hồ, đồng thời phản ánh mức độ căng thẳng ngày càng gia tăng trong quan hệ Mỹ - Canada.

Tháng 1-2025, Tổng thống Mỹ đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Mỹ trong các tài liệu của Chính phủ Mỹ.

MINH CHÂU