Iran bắt thành viên cấp cao IS

Cảnh sát Iran. Ảnh: REUTERS

Một trong số 3 nghi phạm là Mohammad Zaker, biệt danh Ramesh, thành viên cấp cao tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. 2 nghi phạm khác đã bị bắt tại vùng Karaj, phía Tây thủ đô Tehran. Lực lượng an ninh trước đó đã phải nổ súng trấn áp tại hiện trường. 8 nghi phạm khác có mặt cùng địa điểm với các thành viên IS cũng bị bắt trong chiến dịch.

IS từng nhận trách nhiệm trong hai vụ đánh bom ở ở Kerma, Đông Nam Iran, vào đầu năm nay khiến gần 100 người chết và nhiều người bị thương. Nhóm nhắm vào lễ tưởng niệm năm thứ 4 tướng Qassem Soleimani, tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) qua đời.

Trước đó, vào năm 2022, IS nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một ngôi đền Shiite ở Iran khiến 15 người thiệt mạng. IS còn nhận trách nhiệm gây ra vụ đánh bom kép vào năm 2017 nhằm vào Quốc hội Iran và lăng mộ của người sáng lập Cộng hòa Hồi giáo, Ruhollah Khomeini.

PHƯƠNG NAM