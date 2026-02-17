Tổng thống Mỹ tham gia "gián tiếp" vào đàm phán hạt nhân với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tham gia “gián tiếp” vào các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran về chương trình hạt nhân của Tehran, dự kiến diễn ra ngày 17-2 tại Geneva (Thụy Sĩ), đồng thời nhận định Iran muốn đạt được thỏa thuận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo giới ngày 16-2. Ảnh: RTE

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh các cuộc đàm phán “rất quan trọng” và Tehran không muốn “gánh chịu hậu quả” nếu không đạt được thỏa thuận

Trước đó, đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran rơi vào bế tắc do Washington yêu cầu Tehran từ bỏ làm giàu uranium trong nước. Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cũng kêu gọi Iran làm rõ số phận 440kg uranium làm giàu ở mức cao sau các cuộc không kích của Mỹ vào năm ngoái và cho phép nối lại thanh sát tại các cơ sở Natanz, Fordow và Isfahan.

Về phía Iran, nước này khẳng định chỉ thảo luận hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy nới lỏng trừng phạt, không chấp nhận làm giàu uranium ở mức bằng 0 và không đưa vấn đề tên lửa vào đàm phán.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định việc đạt được thỏa thuận sẽ “rất khó khăn”.

MINH CHÂU