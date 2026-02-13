Mỹ đảo chiều chính sách khí hậu

Cơ quan Bảo vệ môi trường (EPA) tuyên bố sẽ bãi bỏ kết luận năm 2009 cho rằng khí nhà kính làm Trái đất nóng lên và gây nguy hiểm cho sức khỏe và hạnh phúc của con người.

Tình trạng thiếu tuyết và thời tiết ấm hơn trên khắp bang Utah và phần lớn miền Tây nước Mỹ đã khiến Utah chỉ nhận được khoảng 1/3 lượng tuyết tích tụ bình thường vào đầu tháng 2. Ảnh: Getty Images

Hồi năm 2009, EPA công bố phát hiện khoa học cho rằng hiện tượng nóng lên trên toàn cầu là do các loại khí nhà kính như carbon dioxide (CO 2 ) và methane gây ra, đang đe dọa sức khỏe và phúc lợi của con người.

Quyết định bãi bỏ kết luận mang tính bước ngoặt này được dự báo là sẽ làm đảo lộn phần lớn các chính sách của Mỹ nhằm kiềm chế biến đổi khí hậu.

Theo NBC News, phát biểu họp báo ngày 12-2, Tổng thống Trump gọi bước đi nêu trên là “hành động bãi bỏ quy định lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ”. Theo ông, kết luận năm 2009 của EPA không có cơ sở thực tế và cũng không có cơ sở pháp lý. Trái lại, qua nhiều thế hệ, nhiên liệu hóa thạch đã cứu sống hàng triệu người và giúp hàng tỷ người trên khắp thế giới thoát nghèo. Đồng quan điểm với ông chủ Nhà Trắng, Giám đốc EPA Lee Zeldin đánh giá kết luận về nguy cơ gây hại thể hiện chính sách “can thiệp quá mức vào các quy định của Chính phủ Liên bang”.

Giám đốc EPA Lee Zeldin gặp gỡ cư dân tại Pacific Palisades, California. Ảnh: Getty Images

Tổng thống Trump và Giám đốc Zeldin cũng thông báo EPA sẽ loại bỏ toàn bộ các tiêu chuẩn phát thải khí nhà kính đối với phương tiện giao thông, chấm dứt mọi tiêu chuẩn phát thải xanh bổ sung đối với các mẫu xe và động cơ từ năm 2012 - 2027 và xa hơn. EPA vẫn sẽ điều chỉnh quy định về các chất thải ống xả gây ảnh hưởng đến chất lượng không khí như carbon monoxide, chì và ozone.

HẠNH CHI