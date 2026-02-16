Mỹ vận chuyển lò phản ứng hạt nhân siêu nhỏ bằng đường hàng không

Theo tờ Wall Street Journal, Quân đội Mỹ lần đầu tiên vận chuyển một lò phản ứng hạt nhân siêu nhỏ bằng đường hàng không, một phần trong nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm triển khai năng lượng hạt nhân trên khắp nước Mỹ.

Thứ trưởng Bộ Chiến tranh phụ trách thu mua và duy trì Michael Duffey. Ảnh: Defensescoop

Theo đó, trong ngày 15-2, 3 máy bay vận tải C-17 đã vận chuyển các bộ phận của lò phản ứng hạt nhân chưa nạp nhiên liệu Ward 250 của hãng Valar Atomics từ căn cứ dự bị không quân March, bang California, đến căn cứ không quân Hill, bang Utah.

Trong một tuyên bố, Thứ trưởng Bộ Chiến tranh phụ trách thu mua và duy trì Michael Duffey cho biết, chuyến bay này “đưa chúng ta đến gần hơn với việc triển khai năng lượng hạt nhân vào thời điểm và địa điểm cần thiết nhất".

Những người ủng hộ công nghệ này cho biết, các hệ thống mới có thể cung cấp nhiều megawatt điện một cách an toàn và giá rẻ, loại bỏ những lỗ hổng về cung cấp nhiên liệu và năng lượng ổn định, có khả năng mở rộng cho các địa điểm xa xôi.

Tuy nhiên, một số ý kiến chỉ trích cho rằng, việc chính quyền Tổng thống Trump đẩy nhanh tiến độ đối với các thiết kế lò phản ứng chưa qua thử nghiệm, do các công ty tư nhân chế tạo, có thể gây ra các vấn đề về an toàn.

Thống đốc bang Utah Spencer Cox nêu rõ: “Năng lượng không chỉ là một vấn đề kinh tế, mà còn là một vấn đề an ninh quốc gia", và Mỹ không thể thể hiện sức mạnh tự do nếu "thiếu nguồn năng lượng triển khai đáng tin cậy ở trong nước và trên thực địa”.

VIỆT LÊ