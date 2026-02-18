Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Ngày 17-2, truyền hình nhà nước Iran đưa tin nước này sẽ tạm thời đóng một phần eo biển Hormuz vì “lý do an toàn hàng hải” trong khuôn khổ cuộc tập trận của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Binh lính Iran tham gia tập trận. Ảnh: AA

Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ đóng “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền. Theo thông báo, cuộc tập trận bắt đầu từ ngày 16-2, song thời gian cụ thể của hoạt động quân sự này chưa được công bố. Trước đó, IRGC thông báo tiến hành một loạt cuộc diễn tập nhằm chuẩn bị đối phó với các “mối đe dọa an ninh và quân sự tiềm tàng” tại eo biển Hormuz.

Theo Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), khoảng 25% lượng dầu vận chuyển bằng đường biển trên toàn cầu và 20% lượng khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới đi qua eo biển Hormuz.

* Trong một diễn biến khác, ngày 17-2, vòng đàm phán gián tiếp thứ hai giữa Iran và Mỹ về vấn đề hạt nhân, do Oman làm trung gian, đã diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ). Tham gia đàm phán có đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và con rể Tổng thống Donald Trump, ông Jared Kushner, đại diện cho Washington. Về phía Iran, Ngoại trưởng Seyed Abbas Araghchi dẫn đầu một phái đoàn được mô tả là “ngoại giao và chuyên môn” tham dự đàm phán.

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi xác nhận Tehran có thể thảo luận việc giữ lượng uranium làm giàu ở mức 60% như một minh chứng cho sự linh hoạt, nhưng kiên quyết bác bỏ khả năng không làm giàu uranium trên lãnh thổ Iran.

Tân Hoa xã cũng xác nhận, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi xác nhận, tại vòng đối thoại với Mỹ ở Geneva, hai bên đã thống nhất được bộ nguyên tắc định hướng để đàm phán và soạn thảo thỏa thuận.

Theo đề xuất của Tehran, việc thành lập một liên danh khu vực để sản xuất các tấm nhiên liệu urani làm giàu được cho là đã bị Washington bác bỏ, do động thái này sẽ cho phép các hoạt động làm giàu urani tiếp tục diễn ra tại Iran.

MINH CHÂU