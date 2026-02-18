Nổ lớn tại căn cứ quân đội Nga, 3 người thiệt mạng

Theo tờ Straits Times, chiều 17-2, một vụ nổ lớn xảy ra tại tòa nhà của lực lượng cảnh sát quân sự Nga ở khu vực căn cứ Sertolovo, ngoại ô thành phố Saint Petersburg, khiến 3 người thiệt mạng.

Một phần của tòa nhà thuộc lực lượng cảnh sát quân sự Nga Sertolovo, ngoại ô thành phố Saint Petersburg, bị sụp sau vụ nổ. Ảnh: 78.ru

Một phần của tòa nhà đã bị sụp sau vụ nổ. Hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ việc nghiêm trọng này.

Liên quan đến công tác cứu nạn, Thống đốc tỉnh Leningrad, ông Alexander Drozdenko, cho biết đã chỉ thị các lực lượng an ninh địa phương phối hợp chặt chẽ với quân đội. Các đơn vị đang tích cực dọn dẹp đống đổ nát và nỗ lực tìm kiếm, giải cứu những người gặp nạn.

Hiện giới chức trách vẫn tỏ ra rất thận trọng, chưa kết luận sự cố bắt nguồn từ hệ thống khí gas hay do các yếu tố kỹ thuật khác..

Ủy ban Điều tra Liên bang Nga, cơ quan chuyên trách xử lý các vụ án lớn, thông báo mở cuộc điều tra về khả năng vi phạm các tiêu chuẩn an toàn phòng cháy trong vụ nổ trên.

PHƯƠNG NAM