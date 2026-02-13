LHQ bổ nhiệm 40 thành viên vào Ban Khoa học quốc tế độc lập về AI

Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bổ nhiệm 40 thành viên vào Ban Khoa học quốc tế độc lập về Trí tuệ nhân tạo (AI). Nhiệm kỳ 3 năm của các thành viên sẽ bắt đầu từ ngày 12-2-2026 và kéo dài đến ngày 11-2-2029.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres (phải) phát biểu về thành phần của một nhóm chuyên gia khoa học quốc tế mới về trí tuệ nhân tạo. Ảnh: THX

Theo THX ngày 13-2, các thành viên được lựa chọn từ hơn 2.600 ứng cử viên, sau quá trình đánh giá độc lập do Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU), Văn phòng LHQ về Công nghệ số và Công nghệ mới nổi, cùng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) thực hiện.

Trong một tuyên bố, Tổng Thư ký Antonio Guterres nhấn mạnh việc bổ nhiệm này “đánh dấu một bước nền tảng hướng tới sự hiểu biết khoa học toàn cầu về AI”.

Người đứng đầu LHQ cho hay ban này là một nhóm đa ngành gồm các chuyên gia hàng đầu thế giới về AI, bảo đảm cân bằng về khu vực địa lý và giới tính; có nhiệm vụ cung cấp các đánh giá độc lập, khách quan về cơ hội, rủi ro và tác động của AI, trong đó có việc đóng góp cho Đối thoại toàn cầu mới về quản trị AI.

Các thành viên của ban mới sẽ cung cấp những phân tích khoa học nghiêm ngặt và độc lập, giúp tất cả các quốc gia thành viên, bất kể năng lực công nghệ, có thể tham gia trên cơ sở bình đẳng. Đây chính là điều còn thiếu bấy lâu nay.

KHÁNH HƯNG