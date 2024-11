Kaspersky hỗ trợ giáo viên trang bị kiến thức an ninh mạng cơ bản

Trước bối cảnh an ninh mạng ngày càng phức tạp, Kaspersky đã triển khai chương trình Tập huấn Nâng cao năng lực số và an toàn số, dành cho 150 giáo viên từ 135 trường tiểu học và trung học trên khắp Việt Nam.

Tập huấn Nâng cao năng lực số và an toàn số, các giáo viên sẽ được trang bị nền tảng vững chắc về an ninh mạng

Nằm trong khuôn khổ dự án toàn cầu của Kaspersky Kids Cyber Resilience Project, khóa đào tạo này sẽ trang bị cho các nhà giáo Việt Nam kỹ năng ứng phó với các mối đe dọa an ninh mạng trực tuyến, từ đó góp phần xây dựng một môi trường số an toàn và lành mạnh.

Dự án Kaspersky Kids Cyber Resilience Project là một sáng kiến hợp tác giữa các nhà giáo dục, phụ huynh, học sinh, các tổ chức phi chính phủ (NGOs) và Chính phủ Việt Nam với mục tiêu nâng cao nhận thức về các mối đe dọa an ninh mạng trong không gian số. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo Tập huấn Nâng cao năng lực số và an toàn số, các giáo viên sẽ được trang bị nền tảng vững chắc về an ninh mạng, từ đó hướng dẫn học sinh bảo vệ bản thân trong thế giới số.

Với kiến thức chuyên sâu về an ninh mạng, giáo viên sẽ giúp học sinh nhận diện các chiêu trò lừa đảo tinh vi, tránh xa những website độc hại và bảo vệ tài khoản cá nhân một cách hiệu quả. Không chỉ vậy, khóa học còn giúp học sinh rèn luyện tư duy cảnh giác, đồng thời tự tin hơn khi tham gia các hoạt động trực tuyến và trở thành người sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm.

Ngoài ra, khóa đào tạo còn cung cấp cho giáo viên những kiến thức cần thiết để ứng phó các thách thức an ninh mạng phổ biến hiện nay, như rủi ro về quyền riêng tư và vấn nạn bạo lực mạng.

Bà Trishia Octaviano, Giám đốc phụ trách học thuật khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Kaspersky đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với sáng kiến này: “Thông qua khóa đào tạo này, chúng tôi hy vọng có thể hỗ trợ các thầy cô trong việc bảo vệ học sinh khỏi những ảnh hưởng tiêu cực trên mạng xã hội, đặc biệt là các rủi ro liên quan đến quyền riêng tư và bạo lực mạng”.

KIM THANH