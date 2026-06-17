Kể chuyện những dòng sông Nam bộ bằng hiện vật

Sáng 17-6, trưng bày chuyên đề “Chúng tôi, những dòng sông Nam bộ” được khai mạc tại Bảo tàng Lịch sử TPHCM (số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, TPHCM), mang đến góc nhìn đa chiều về mối quan hệ giữa con người và các dòng sông ở Nam bộ.

Khách tham quan trưng bày chuyên đề “Chúng tôi, những dòng sông Nam bộ”

Trưng bày được tổ chức trong khuôn khổ dự án “Sống cùng dòng sông” do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Viện Pháp tại Việt Nam khởi xướng.

Tham dự lễ khai mạc có ông Etienne Ranaivoson, Tổng Lãnh sự Pháp tại TPHCM; ông Eric Soulier, Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam; đồng chí Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; đồng chí Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM cùng đại diện các cơ quan, đơn vị văn hóa của Việt Nam và Pháp…

Một góc hiện vật Nam bộ trưng bày trong chuyên đề

Được chuyển thể từ trưng bày “Chúng tôi, những dòng sông” do Bảo tàng Confluences (Lyon, Pháp) tổ chức năm 2022, phiên bản tại TPHCM tập trung làm nổi bật những đặc trưng của hệ thống sông ngòi Nam bộ.

Thông qua gần 80 hiện vật, tác phẩm hội họa, hình ảnh và tư liệu được tuyển chọn từ Bảo tàng Lịch sử TPHCM, Bảo tàng TPHCM, Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ và Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM, trưng bày kể lại câu chuyện về các dòng sông qua nhiều chủ đề như: những dấu tích cư trú đầu tiên của cư dân cổ, đời sống kinh tế - văn hóa gắn với sông nước, thách thức về môi trường, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Nhiều hiện vật khảo cổ tiêu biểu được giới thiệu, phản ánh quá trình hình thành và phát triển của các cộng đồng cư dân ven sông ở Nam bộ, cùng những sáng tạo văn hóa đặc trưng như: cà ràng, ghe thuyền, ngư cụ, tín ngưỡng thờ thủy thần hay văn hóa chợ nổi.

Khách tham quan trưng bày chuyên đề “Chúng tôi, những dòng sông Nam bộ”

Trưng bày hướng đến việc kết hợp giữa tri thức khoa học và cách tiếp cận giàu cảm xúc, giúp công chúng hiểu hơn vai trò của sông ngòi trong việc hình thành bản sắc văn hóa Nam bộ, đồng thời khơi gợi ý thức bảo vệ nguồn nước và các hệ sinh thái sông trong bối cảnh hiện nay.

Trưng bày “Chúng tôi, những dòng sông Nam bộ” diễn ra từ nay đến ngày 17-10, tại Bảo tàng Lịch sử TPHCM.

Dự án “Sống cùng dòng sông” là chương trình hợp tác Việt - Pháp về phát triển bền vững các vùng lãnh thổ ven sông, gồm ba hợp phần chính: nghiên cứu khoa học; quy hoạch - phát triển đô thị; văn hóa - giáo dục. Bên cạnh các hoạt động nghiên cứu, trao đổi chuyên môn và giáo dục cộng đồng, dự án còn triển khai nhiều chương trình tại nhiều địa phương.

THIÊN BÌNH