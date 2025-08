“Kẹt” điều chỉnh giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận, in ấn bao bì: Doanh nghiệp lo đình trệ sản xuất, xuất khẩu

Từ việc chậm đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh đến ách tắc trong in ấn bao bì, cập nhật chứng nhận quốc tế, nhiều doanh nghiệp bị “giam chân” ngay tại thị trường nội địa lẫn xuất khẩu. Do đó, nhiều ý kiến đề nghị tháo gỡ khó khăn, kịp thời tiếp sức cho doanh nghiệp (DN).

Xuất hiện nhiều “nút thắt” mới

Theo ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM (HUBA), trong 6 tháng đầu năm, môi trường kinh doanh có cải thiện về chỉ số niềm tin, nhưng thực tế triển khai còn nhiều ách tắc. “Không ít DN vẫn loay hoay với thủ tục hành chính kéo dài, quy định thiếu đồng bộ, nhất là trong giai đoạn sắp xếp địa giới hành chính vừa qua”, ông Hòa nói.

Đóng gói sản phẩm mới tại Nhà máy Dược phẩm OPC, TPHCM. Ảnh: Hoàng Hùng

Một trong những bất cập nổi bật là việc chậm điều chỉnh Giấy phép đăng ký kinh doanh (GPKD) theo địa chỉ mới. Sự thay đổi đơn vị hành chính đã khiến hàng loạt DN phải cập nhật lại địa chỉ trong hệ thống pháp lý, từ GPKD, “giấy phép con”, đến các chứng nhận an toàn thực phẩm, mã số, mã vạch, thậm chí cả hồ sơ chứng nhận quốc tế... Nhiều DN cho biết, đã nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh từ nhiều tháng nhưng vẫn chưa được phản hồi, gây đình trệ hoạt động sản xuất, nhất là trong bối cảnh DN đang gấp rút in bao bì sản phẩm mới theo quy định của Thông tư 29/2023/TT-BYT (có hiệu lực từ 1-1-2026).

Chia sẻ về vấn đề trên, bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hội Lương thực Thực phẩm TPHCM (FFA) - nơi có 400 DN hội viên, cho biết, các DN ngành thực phẩm - lĩnh vực vốn yêu cầu nghiêm ngặt về nhãn mác, truy xuất và chứng nhận, đang gặp nhiều khó khăn. Đơn cử, nếu DN in bao bì sản phẩm theo địa chỉ cũ thì khi được cấp GPKD mới phải hủy toàn bộ bao bì, gây lãng phí lớn. Ngược lại, nếu in theo địa chỉ mới thì lại không có cơ sở pháp lý nếu chưa có GPKD mới.

Dây chuyền sản xuất tại Nhà máy Vissan, TPHCM

Thống kê từ HUBA cho thấy, hiện đang có hàng trăm DN xuất khẩu vào thị trường châu Âu, Hoa Kỳ và Nhật Bản... đang gặp khó vì GPKD chưa được cập nhật địa chỉ mới. Không chỉ vậy, các DN còn gặp vướng mắc trong tiếp cận vốn, nhất là với các khoản vay cũ cần tái cấu trúc hoặc khoản vay mới để đầu tư mở rộng sản xuất. “Nhiều hồ sơ dù đáp ứng tiêu chuẩn vẫn bị kéo dài thẩm định. Ngân hàng lo nợ xấu, DN thì không có tài sản thế chấp phù hợp với khung quy định mới”, ông Nguyễn Ngọc Hòa chia sẻ.

Sớm gỡ vướng cho doanh nghiệp

Đồng hành cùng DN, các hiệp hội đã kiến nghị cơ quan chức năng sớm tháo gỡ kịp thời các vướng mắc. Hội Lương thực Thực phẩm TPHCM đã gửi văn bản đề nghị Sở An toàn thực phẩm TPHCM ban hành hướng dẫn tạm thời, cho phép DN in địa chỉ mới trên bao bì sản phẩm từ sau ngày 15-7-2025, kể cả khi chưa được cập nhật GPKD, tức là không thay đổi địa điểm sản xuất. Đồng thời, cho phép sử dụng song song bao bì in theo địa chỉ cũ trong một thời gian chuyển tiếp hợp lý, tránh lãng phí và đứt đoạn nguồn cung.

Tương tự, HUBA đã đề xuất cơ quan chức năng, trong giai đoạn chuyển đổi đơn vị hành chính, cho phép sử dụng địa chỉ cũ trên bao bì đến hết năm tài chính 2025, hoặc cho phép xác nhận hành chính tạm thời khi DN chứng minh không thay đổi cơ sở sản xuất.

Người tiêu dùng kiểm tra thông tin nhãn mác, địa chỉ trên bao bì sản phẩm tại cửa hàng giới thiệu sản phẩm Thorakao, phường Bàn Cờ, TPHCM. Ảnh: Hoàng Hùng

Trong thẩm quyền của mình, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Khu công nghiệp (HEPZA) đã chủ động rà soát hàng loạt thủ tục hành chính liên quan đến cấp phép đầu tư, xây dựng và “giấy phép con” để rút ngắn thời gian xử lý cho DN. Một số thủ tục có thể thực hiện theo hình thức trực tuyến và liên thông với các sở ngành đã được triển khai để giảm thiểu việc “chạy lòng vòng”. “Đối với những trường hợp thay đổi thông tin địa chỉ do điều chỉnh địa giới hành chính mà không thay đổi thực chất địa điểm sản xuất, chúng tôi đã kiến nghị UBND TPHCM cho phép xác nhận nội bộ thay vì yêu cầu cấp lại toàn bộ hồ sơ pháp lý”, ông Lê Văn Thinh, Trưởng Ban Quản lý HEPZA cho biết.

Sở Tài chính TPHCM cũng đang nghiên cứu triển khai hệ thống cập nhật địa chỉ GPKD trực tuyến, công bố quy trình và thời gian xử lý cụ thể, tạo sự chủ động cho DN. Đặc biệt, sở kiến nghị UBND TPHCM ban hành văn bản hướng dẫn UBND các phường, xã, đặc khu cấp giấy xác nhận việc thay đổi địa giới hành chính, giúp DN hoàn thiện hồ sơ với các tổ chức chứng nhận quốc tế, tránh bị yêu cầu “xin chứng nhận lại từ đầu”. Ở cấp thực thi, một số địa phương đã bắt đầu linh hoạt xác nhận địa chỉ hành chính mới cho DN trong khu vực phụ trách nếu đủ hồ sơ, tránh chờ đợi cấp trên hoặc văn bản quy định thêm. Đây là cách giúp DN hiệu quả nhất, để không bị trễ tiến độ xuất hàng, nhất là với thị trường khó tính như Mỹ, châu Âu.

ÁI VÂN