Đột phá với nông nghiệp thông minh

Những năm qua, tỉnh Tây Ninh xác định mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông sản trên cùng một diện tích sản xuất. Từ đó, tỉnh triển khai nhiều chính sách, hoạt động hỗ trợ nông dân áp dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, mang lại những thành tựu kinh tế nổi bật cho địa phương.

Phun chế phẩm sinh học ở vườn dâu tằm hữu cơ Ba Phong (tỉnh Tây Ninh)

Làm nông nghiệp nhờ khoa học - công nghệ

Tây Ninh là thủ phủ trồng mía của cả nước. Niên vụ 2024-2025, toàn tỉnh có hơn 17.000ha mía, năng suất trung bình đạt trên 70 tấn/ha, sản lượng chế biến đạt 1,2 triệu tấn mía cây. Tây Ninh hiện là vùng nguyên liệu chiến lược của Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS), góp phần để doanh nghiệp này giữ vững vị thế là nhà cung cấp sản phẩm mía đường hàng đầu Việt Nam.

Trong niên vụ 2025-2026, Tây Ninh đặt mục tiêu phát triển vùng nguyên liệu đạt 18.000ha, với sản lượng khoảng 1,4 triệu tấn. Trong đó, tỉnh triển khai mô hình trồng mía hiện đại tiêu chuẩn Australia tại khu vực Ninh Điền với quy mô 1.300ha. Đây là dự án ứng dụng khoa học - công nghệ trong việc theo dõi, trồng, chăm sóc và thu hoạch mía, làm nông thân thiện với môi trường như sử dụng phân hữu cơ vi sinh, tưới nhỏ giọt, phân tích đất, sử dụng giống sạch bệnh...

Viện Nghiên cứu và Ứng dụng mía đường của TTC AgriS tuyển chọn, cung cấp, chuyển giao cho nông dân trên toàn vùng nguyên liệu giống mía sạch bệnh, qua đó góp phần cải thiện rõ rệt chất lượng và năng suất cây trồng, tối ưu sản lượng đường cho nhà máy, đồng thời tăng thu nhập của nhà nông.

Tương tự cây mía, khoai mì cũng là cây trồng chủ lực của vùng đất Tây Ninh với diện tích và sản lượng luôn đứng nhất, nhì cả nước. Để đối phó với bệnh khảm vàng lá, tỉnh Tây Ninh phối hợp Trung tâm Nông nghiệp nhiệt đới quốc tế (CIAT) thực hiện dự án “Thiết lập các giải pháp xử lý bệnh hại trên cây sắn tại các nước khu vực Đông Nam Á”, giai đoạn 2019-2023, đã nghiên cứu, khảo nghiệm và đánh giá một số giống mì có khả năng kháng bệnh phù hợp với điều kiện tự nhiên của khu vực Đông Nam bộ. Dự án chọn tạo được 6 giống kháng bệnh khảm vàng lá, gồm: HN1, HN3, HN5, HN36, HN80, HN97. Từ kết quả này, ngành nông nghiệp khuyến khích, hỗ trợ kỹ thuật cho nông dân cùng nhân giống, phân phối các giống khoai mì kháng bệnh. Nhờ đó, bệnh khảm vàng lá trên cây khoai mì đã giảm hẳn, bảo đảm sản lượng thu hoạch cho chế biến.

Ngành nông nghiệp tỉnh Tây Ninh đã cung cấp, hướng dẫn sử dụng phần mềm truy xuất nguồn gốc điện tử (KIPUS) cho 194 tổ chức, cá nhân với tổng diện tích 1.503ha trên các loại cây bưởi, chuối, mãng cầu, xoài, nhãn, táo; cấp 50.000 tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm cho 9 cơ sở là các tổ chức, cá nhân sản xuất cây ăn quả. Tỉnh cũng đã hỗ trợ cấp 100 mã số vùng trồng và 21 mã số cơ sở đóng gói trái cây tươi xuất khẩu sang các thị trường như: EU, Hoa Kỳ, Australia, New Zealand và Trung Quốc...

Đặc biệt, Tây Ninh cũng có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC) như hỗ trợ lãi vay phát triển thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp...

UBND tỉnh Tây Ninh (trước đây) đặt ra mục tiêu phát triển 22 vùng NNCNC; trong đó có 12 vùng trồng trọt, 7 vùng chăn nuôi, 3 vùng hỗn hợp trồng trọt và chăn nuôi. Riêng diện tích sản xuất NNCNC đạt giá trị sản phẩm trên 1ha sản xuất từ 150 triệu đồng năm 2025 và 180 triệu đồng vào năm 2030; nâng tỷ lệ giá trị sản phẩm NNCNC đạt trên 40% vào năm 2025 và đạt 50% vào năm 2030.

Thu hút đầu tư nông nghiệp công nghệ cao

Tây Ninh là địa phương có nhiều chính sách thu hút đầu tư vào nông nghiệp, với nhiều doanh nghiệp lớn đến tìm hiểu, đầu tư và xây dựng chuỗi liên kết nông nghiệp ứng dụng NNCNC. Điển hình như khu chăn nuôi công nghệ cao DHN Tây Ninh tại xã Tân Hội (huyện Tân Châu cũ) với tổng vốn đầu tư 200 tỷ đồng đã chính thức đi vào hoạt động từ giữa tháng 5-2024. Cùng với đó là 7 dự án của tổ hợp khu NNCNC - DHN Tây Ninh do liên doanh Tập đoàn De Heus (Hà Lan) và Tập đoàn Hùng Nhơn làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư 2.500 tỷ đồng, đang triển khai trong giai đoạn 2025-2030. Tương tự, là trang trại gà đẻ của Công ty TNHH QL Vietnam Agroresources (Malaysia), Nhà máy ấp trứng gia cầm công nghệ cao của Công ty TNHH Bel Gà Tây Ninh với công suất trên 19 triệu gà con/năm.

Nhằm định hướng quy hoạch các vùng sản xuất NNCNC, Tây Ninh đã xây dựng đề án “Vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Tây Ninh” làm cơ sở đầu tư, phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi sản xuất, phát triển vùng nguyên liệu đáp ứng nhu cầu chất lượng sản phẩm cho chế biến, tiêu thụ, đồng thời, đưa ra các chính sách phù hợp để đẩy mạnh phát triển vùng NNCNC.

Ông Nguyễn Đình Xuân, Phó Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Tây Ninh, cho biết, những năm gần đây nhiều nhà nông đã áp dụng NNCNC trong sản xuất như hệ thống tưới tự động và bán tự động trang bị trong các nhà màng, nhà lưới, sử dụng cảm biến nhiệt độ, ẩm độ và phần mềm liên kết với điện thoại thông minh, để kịp thời giúp nhà nông đưa ra giải pháp thích hợp trong chăm sóc cây trồng.

TIẾN PHƯỚC