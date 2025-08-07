Thí điểm gỡ bỏ biện pháp giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Những tháng cuối năm 2025, mục tiêu, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ là tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, bội chi, nợ công trong phạm vi được Quốc hội cho phép.

Cùng với đó, quyết tâm phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8,3 - 8,5%; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2025 dưới 4,5%; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng cao.

Để đạt được mục tiêu trên cần phải có giải pháp cụ thể, khả thi để tăng thêm nguồn lực phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Do đó, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chủ trì theo dõi sát diễn biến, tình hình kinh tế thế giới, trong nước, kịch bản tăng trưởng kinh tế để điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và mục tiêu chính sách tiền tệ.

Thủ tướng yêu cầu, khẩn trương xây dựng có lộ trình và thí điểm việc gỡ bỏ biện pháp giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng để thực hiện từ năm 2026; trong đó cần xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí cho các tổ chức tín dụng hoạt động có hiệu quả, lành mạnh, có khả năng quản trị, điều hành tốt, tuân thủ các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng và chỉ số chất lượng tín dụng an toàn cao… bảo đảm công khai, minh bạch.

Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm thanh tra, kiểm tra, giám sát và hậu kiểm, không để xảy ra rủi ro hệ thống, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng và kiểm soát được lạm phát theo mục tiêu đề ra.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường chuyển đổi số... để có thêm dư địa giảm mặt bằng lãi suất cho vay, hỗ trợ cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân với tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ"; hướng nguồn vốn tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng truyền thống của nền kinh tế (đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng) và các động lực tăng trưởng mới (khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn...) theo chủ trương của Chính phủ, bảo đảm mở rộng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả.

Thủ tướng chỉ đạo rà soát xây dựng, bổ sung ngay các cơ chế, chính sách ưu tiên để triển khai hiệu quả, quyết liệt hơn nữa chương trình tín dụng đối với người trẻ dưới 35 tuổi mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, chương trình tín dụng 500.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp đầu tư hạ tầng và khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số…

“Thực hiện chính sách phải kịp thời, hiệu quả; không hình thức, dứt khoát không để có tiền mà không giải ngân được”, công điện nêu rõ.

Chính phủ cũng yêu cầu đa dạng hóa nguồn lực hỗ trợ phát triển kinh tế; đẩy mạnh hơn nữa giải ngân đầu tư công; tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, phát triển nông nghiệp xanh; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng hiện đại hóa, phát triển theo chiều sâu; thúc đẩy hiệu quả xây dựng nhà ở xã hội...

Công điện nêu rõ, tập trung xử lý dứt điểm trong tháng 8 các dự án điện tồn đọng kéo dài; tập trung triển khai có hiệu quả chương trình kích cầu du lịch năm 2025.

Các bộ, ngành, các cơ quan thuộc Chính phủ căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chủ động, tích cực hơn nữa việc góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát dưới 4,5%, tăng trưởng từ 8,3% - 8,5%

