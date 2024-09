Kết thúc 4 ngày nghỉ lễ: TPHCM không kẹt xe cửa ngõ, Hà Nội ùn tắc kéo dài

Dòng xe di chuyển chậm trên quốc lộ 60 (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) đoạn dẫn vào cầu Rạch Miễu. Ảnh: TÍN HUY

Lượng xe và hành khách tăng cao

Chiều 3-9, lượng phương tiện tập trung càng lúc càng đông, xe máy, ô tô xếp hàng dài trên cầu vượt tại nút giao Bình Thuận, huyện Bình Chánh, lưu thông ổn định dù có chậm. Tại phía Đông TPHCM, khu vực nút giao An Phú, ô tô xếp hàng di chuyển từ hướng đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây vào trung tâm thành phố. Tuy mật độ giao thông tăng cao nhưng lực lượng cảnh sát giao thông bám trực điều tiết nên không xảy ra tắc nghẽn kéo dài. Trên đường Mai Chí Thọ, hướng về hầm Thủ Thiêm có một số đoạn ùn ứ nhẹ, ô tô di chuyển chậm.

Vào khoảng 15 giờ cùng ngày, hành khách tập trung tại Bến xe Miền Tây khá đông. Lượng khách ngày càng tăng cao khi trở về chiều tối. Trong kỳ nghỉ lễ, bến xe ước tính phục vụ 205.000 hành khách, sản lượng xe tăng 5% và hành khách tăng 15% so với cùng kỳ. Tại Bến xe Miền Đông mới, tổng lượng khách ra vào bến trong kỳ nghỉ đạt 36.300 người với 2.340 số chuyến, tăng 170% hành khách và 183% lượt xe so với năm ngoái.

Khoảng 19 giờ ngày 3-9, trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (đoạn gần trạm thu phí) xảy ra vụ va chạm giao thông liên hoàn giữa 5 ô tô, hướng từ tỉnh Đồng Nai đi TPHCM, cách tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây khoảng 2km.

Vụ tai nạn không có thương vong về người nhưng nhiều xe bị bể nát, mảnh vỡ văng tung tóe và lực lượng Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6) thuộc Phòng 6 Cục CSGT (C08) Bộ Công an đang phối hợp đơn vị quản lý đường cao tốc, công an địa phương xử lý hiện trường. Nguyên nhân do gần đến trạm thu phí nên các xe không giữ khoảng cách an toàn, xảy ra va chạm. Lực lượng Cục CSGT cũng bố trí cán bộ, chiến sĩ túc trực tại các nút giao trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây để chủ động đóng mở cao tốc luân phiên, phân luồng các xe đi hướng khác khi lượng xe đông đúc, tránh ùn ứ giao thông.

Người dân di chuyển về TPHCM sau kỳ nghỉ lễ. Ảnh: HẢI NGỌC

Phòng Cảnh sát giao thông Công an Bến Tre cho biết, trong ngày 3-9 đơn vị đã phối hợp cảnh sát giao thông Công an Tiền Giang tổ chức điều tiết, cho lưu thông một chiều (ưu tiên hướng Bến Tre đi Tiền Giang) 5 lần (mỗi lần 15 phút) để giảm tình trạng ùn ứ. Bên cạnh việc bố trí lực lượng trực tiếp điều tiết giao thông trên đường, đơn vị cũng tổ chức lực lượng theo dõi tình hình giao thông qua camera và flycam, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý nhanh các trường hợp vi phạm.

Hành khách đổ về Hà Nội tăng cao

Chiều 3-9, tình hình giao thông trên tất cả các tuyến đường chiều về thủ đô Hà Nội rất căng thẳng, mật độ phương tiện đông, nhiều đoạn ùn tắc kéo dài. Trong đó, tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn từ Nghệ An ra Hà Nội ùn ứ từ địa phận tỉnh Ninh Bình, nhiều đoạn tắc kéo dài hàng chục km như nút giao Vực Vòng, Liêm Tuyền, Đồng Văn (Hà Nam). Lực lượng chức năng hướng dẫn lái xe rời khỏi tuyến cao tốc ở những đoạn bị tắc nghẽn để về phía quốc lộ 1. Đoạn cửa ngõ Pháp Vân và lối lên đường Vành đai 3 trên cao bị tắc nhiều giờ. Tình hình cũng tương tự trên tuyến quốc lộ 5 và đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cùng lối lên cầu Vĩnh Tuy, Thanh Trì; tuyến Nội Bài - Lào Cai đoạn cầu Nhật Tân…

Tại các bến xe ở Hà Nội chiều cùng ngày, lượng hành khách từ các tỉnh đổ về cũng tăng rất cao, ban quản lý bến xe và lực lượng chức năng phải rất chật vật đảm bảo trật tự phía ngoài các Bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm... để các xe vào đón trả khách trong bến. Nhờ xe buýt và các phương tiện công cộng hoạt động hết công suất, các bến giải tỏa hành khách khá nhanh.

Theo thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong 4 ngày của kỳ nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2-9 năm nay, toàn quốc đã xảy ra 257 vụ tai nạn giao thông, làm thiệt mạng 124 người, bị thương 193 người. So với 4 ngày nghỉ lễ của năm 2023, số vụ tai nạn giảm 9,8%; số người thiệt mạng giảm mạnh (22,5%); số người bị thương tăng nhẹ (2,6%). Đáng chú ý là số lượng vi phạm bị xử lý năm nay tăng rất cao. Toàn quốc có 60.371 trường hợp vi phạm bị xử lý, tăng gần 26.000 trường hợp so với năm trước. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn tăng gần 7.000 trường hợp, vi phạm tốc độ tăng hơn 8.000 trường hợp. Chiều 3-9, đại diện Bệnh viện Việt Đức cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2-9 năm nay, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng 150 ca cấp cứu, trong đó 50% là do tai nạn giao thông. BÍCH QUYÊN - QUỐC KHÁNH

NHÓM PV