Khai mạc Lễ hội quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2024

Tối 28-5, UBND tỉnh An Giang tổ chức khai mạc Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2024, kết hợp kỷ niệm 10 năm lễ hội này được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (2014 - 2024).

Khách đến Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam cầu may mắn, bình an

Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam diễn ra từ ngày 22-5 đến 3-6 (nhằm ngày 15 đến 27-4 âm lịch). Sau lễ khai mạc sẽ diễn ra các phần nghi lễ truyền thống như lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ, lễ hội đường phố và lễ tắm Bà Chúa Xứ.

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam được tổ chức hàng năm là dịp để tỉnh An Giang tăng cường giáo dục truyền thống tốt đẹp; đồng thời quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và các giá trị di sản văn hóa tiêu biểu, đặc sắc của địa phương.

Năm nay, UBND tỉnh An Giang cho du khách tham quan miễn phí trong 7 ngày diễn ra lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam. Thời gian bắt đầu áp dụng không thu phí tính từ 0 giờ ngày 28-5 đến 0 giờ ngày 3-6 (nhằm ngày 21 đến 27-4 âm lịch).

Phát biểu tại đêm khai mạc, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chia sẻ, Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam là lễ hội mang giá trị tâm linh đặc sắc vùng Châu Đốc nói riêng và tỉnh An Giang nói chung. Lễ hội là dịp để người dân thể hiện lòng tin yêu, tri ân, tôn kính đối với những người có công với dân, với nước. Thời gian qua, chính quyền tỉnh An Giang thực hiện nhiều giải pháp nhằm bảo vệ, phát triển các giá trị văn hóa trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

An Giang được Chính phủ chấp thuận trình UNESCO xem xét đưa Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam, tỉnh An Giang vào Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Hồ sơ dự kiến xem xét thông qua vào tháng 12-2024.

THÀNH NHƠN