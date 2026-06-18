Khai mạc Lễ hội Sen Đồng Tháp 2026

Tối 18-6, tại Quảng trường Văn Miếu, phường Cao Lãnh (Đồng Tháp), Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ III năm 2026 chính thức khai mạc với chủ đề “Về nghe Sen kể chuyện”, mở ra chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc. Đến dự có đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.

Bí thư Đảng ủy phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Hùng Tráng phát biểu tại lễ khai mạc

Tiếp nối thành công của hai kỳ lễ hội trước, Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ III được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú như không gian văn hóa - ẩm thực, đường sen nghệ thuật, khinh khí cầu nghệ thuật, trekking khám phá cù lao Tân Thuận Đông, diễu hành áo dài sen cùng nhiều chương trình văn hóa, thể thao, du lịch hấp dẫn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tham dự lễ khai mạc

Điểm nhấn của lễ hội năm nay là tác phẩm chân dung nghệ thuật “Nguyễn Tất Thành và thân phụ Nguyễn Sinh Sắc trước bình minh” được xác lập Kỷ lục Việt Nam là tác phẩm có quy mô lớn nhất thực hiện bằng kỹ thuật ghép ảnh từ hoa sen.

Tại lễ khai mạc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Phạm Thành Ngại cho biết, từ một loài cây quen thuộc của đồng ruộng, sen đang từng bước trở thành tài nguyên văn hóa đặc sắc và là nguồn lực mới cho phát triển kinh tế xanh của tỉnh. Ông đánh giá cao sự tham gia của cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ ứng dụng nền tảng số và công nghệ AI để quảng bá hình ảnh sen Đồng Tháp đến đông đảo công chúng trong và ngoài nước.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Phạm Thành Ngại phát biểu tại lễ khai mạc

Lễ hội diễn ra từ ngày 18 đến 21-6, quy tụ nhiều hoạt động đặc sắc thu hút đông đảo người dân và du khách trong và ngoài nước tham quan mua sắm, trải nghiệm

Bản đồ tỉnh Đồng Tháp được thiết kế từ sen

Lễ hội thu hút đông đảo người dân và du khách trong và ngoài nước tham quan mua sắm, trải nghiệm

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