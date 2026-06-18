Khai mạc Lễ hội Sen Đồng Tháp 2026

Tiếp nối thành công của hai kỳ lễ hội trước, Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ III được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú như không gian văn hóa - ẩm thực, đường sen nghệ thuật, khinh khí cầu nghệ thuật, trekking khám phá cù lao Tân Thuận Đông, diễu hành áo dài sen cùng nhiều chương trình văn hóa, thể thao, du lịch hấp dẫn.
Điểm nhấn của lễ hội năm nay là tác phẩm chân dung nghệ thuật “Nguyễn Tất Thành và thân phụ Nguyễn Sinh Sắc trước bình minh” được xác lập Kỷ lục Việt Nam là tác phẩm có quy mô lớn nhất thực hiện bằng kỹ thuật ghép ảnh từ hoa sen.
Tại lễ khai mạc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Phạm Thành Ngại cho biết, từ một loài cây quen thuộc của đồng ruộng, sen đang từng bước trở thành tài nguyên văn hóa đặc sắc và là nguồn lực mới cho phát triển kinh tế xanh của tỉnh. Ông đánh giá cao sự tham gia của cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ ứng dụng nền tảng số và công nghệ AI để quảng bá hình ảnh sen Đồng Tháp đến đông đảo công chúng trong và ngoài nước.
Lễ hội diễn ra từ ngày 18 đến 21-6, quy tụ nhiều hoạt động đặc sắc thu hút đông đảo người dân và du khách trong và ngoài nước tham quan mua sắm, trải nghiệm