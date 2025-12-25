Khai mạc Tuần Di sản văn hóa Quảng Ngãi năm 2025

Phát biểu khai mạc, bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tỉnh sau sáp nhập sở hữu miền di sản rộng lớn với nhiều giá trị đặc sắc, là nguồn cội sức mạnh nội sinh quý báu cần giữ gìn và phát huy.

Bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi, phát biểu khai mạc. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Hiện tỉnh Quảng Ngãi có 22 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và 2 di sản được UNESCO công nhận là Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và Nghệ thuật Bài chòi Trung bộ Việt Nam.

Tỉnh có 268 danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử được xếp hạng. Trong đó có 4 di tích được Thủ tướng quyết định xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt; 32 di tích được Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL quyết định và cấp bằng xếp hạng di tích quốc gia; 232 di tích cấp tỉnh và di tích trong danh mục kiểm kê.

Năm 2025, tỉnh tự hào và vinh dự đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia danh lam thắng cảnh cổng Tò Vò và các quyết định của Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL đưa vào danh mục các di sản văn hóa phi vật thể, như: nghề gốm Mỹ Thiện; hát Ta Lêu và hát ca chôi của người H’rê; Tết Ngã Rạ (Sa Ní) và nghệ thuật Cà Đáo (múa) của người Co; Tri thức dân gian về Sâm Ngọc Linh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đối với thắng cảnh Cổng Tò Vò. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tại lễ khai mạc, ông Trần Đình Thành, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ VH-TT-TL đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL về xếp hạng Di tích quốc gia đối với thắng cảnh Cổng Tò Vò (thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). Bằng

Thắng cảnh cổng Tò Vò được hình thành từ hoạt động phun trào dung nham của núi lửa Giếng Tiền. Với vẻ đẹp hoang sơ, độc đáo, thắng cảnh này từ lâu đã trở thành một trong những điểm đến nổi tiếng, tiêu biểu của tỉnh nói riêng và Việt Nam nói chung.

Ông Trần Đình Thành đồng thời công bố và vinh danh các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2025 của tỉnh Quảng Ngãi: Nghề gốm Mỹ Thiện (Châu Ổ), Nghề làm gốm ở Sa Huỳnh, Nghề làm muối Sa Huỳnh.

Cùng ngày, tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi diễn ra các hoạt động tham quan, trưng bày, triển lãm trong khuôn khổ "Tuần di sản văn hóa Quảng Ngãi".

>> Hình ảnh tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi:

Không gian cộng đồng văn hóa dân tộc. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Trưng bày cồng chiêng và nét đẹp nơi đại ngàn. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Người dân chụp ảnh trong không gian văn hóa cộng đồng. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tượng gỗ, nét đặc trưng vùng đất. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Không gian văn hóa đặc trưng vùng phía Tây tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Nghệ nhân và nhạc cụ dân tộc. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Dệt thổ cẩm truyền thống. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Không gian đặc trưng nghề cá ở Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tỏi Lý Sơn trong không gian văn hóa. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Bờ xe nước Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Bảo tàng trưng bày hiện vật khai quật từ các tàu cổ đắm. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Hiện vật khai quật từ tàu cổ Bình Châu 2, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Bảo vật Quốc gia tượng tu sĩ Champa. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Hiện vật khai quật từ tàu cổ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Hiện vật khai quật từ tàu cổ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Hiện vật từ tàu cổ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

