Khẩn trương chỉnh trang khu vực trung tâm TPHCM để đón tết

Những ngày qua, tại một số tuyến đường khu vực chợ Bến Thành được đặt hàng rào bao quanh công trình để đơn vị thi công thực hiện chỉnh trang đón tết.

Khu vực chợ Bến Thành đang được chỉnh trang đón tết. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trước đó, Chủ tịch UBND TPHCM đã chấp thuận chủ trương để Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền tài trợ, tổ chức thi công chỉnh trang 7 tuyến đường, nút giao thông và công trình công cộng trên địa bàn thành phố.

Vạch kẻ đường tại khu vực chợ Bến Thành được sơn lại. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Các công trình được chỉnh trang gồm: Khu vực quảng trường trước chợ Bến Thành; vòng xoay Ngã 6 Phù Đổng; vòng xoay Hồ Con Rùa; đường Nguyễn Huệ; đường Đồng Khởi; đường Hàm Nghi; đường Hai Bà Trưng.

Các công nhân sơn lại tường ngoài khu vực Chợ Bến Thành. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Về phương án chỉnh trang, khu vực quảng trường trước Chợ Bến Thành: sơn mới tường ngoài chợ Bến Thành, giữ nguyên các đường nét, họa tiết trang trí; thay thế đèn chiếu sáng bị hư hỏng bên ngoài tường chợ.

Tòa nhà của Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn tại số 136 Hàm Nghi, và tòa nhà số 181 Hàm Nghi (phường Bến Thành): sơn mới tường ngoài theo màu hiện hữu.

Nút giao thông và quảng trường trước chợ Bến Thành: sơn vạch kẻ đường, lối đi, trang trí quảng trường trước chợ.

Đối với vòng xoay Ngã 6 Phù Đổng: sơn mới tượng đài Phù Đổng Thiên Vương theo màu sắc hiện hữu; sơn vạch kẻ đường, sơn bó vỉa, trồng mới cây.

Đối với vòng xoay Hồ Con Rùa: sơn lại tháp nước tại Hồ Con Rùa với màu sắc sáng hơn (như trắng, trắng xám); sơn vạch kẻ đường, sơn bó vỉa, trồng mới cây, vệ sinh vỉa hè, sơn bồn cây; sơn mới một số tòa nhà quanh vòng xoay.

Đối với đường Nguyễn Huệ: sơn mới lại một số tòa nhà dọc đường Nguyễn Huệ.

Đối với đường Đồng Khởi: sơn mới lại một số tòa nhà dọc đường Đồng Khởi.

Đối với đường Hàm Nghi: sơn mới lại một số tòa nhà dọc đường Hàm Nghi; đối với dải phân cách trên đường Hàm Nghi: sơn vạch kẻ đường, sơn bó vỉa, sơn lối đi bê tông.

Đối với đường Hai Bà Trưng: sơn mới lại một số tòa nhà dọc tuyến đường.

Thời gian thực hiện từ ngày 17-1 và dự kiến hoàn thành trước ngày 10-2 (23 tháng chạp).

THANH HIỀN