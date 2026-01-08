TPHCM: Chỉnh trang một số khu vực trung tâm trước Tết Nguyên đán

Văn phòng Thành ủy TPHCM vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang về công tác chỉnh trang một số tuyến đường, nút giao thông và công trình công cộng.

Chợ Bến Thành, phường Bến Thành, TPHCM Ảnh: Thanh Thủy

Vừa qua, công trình chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi, một trong những trục giao thông, thương mại và du lịch quan trọng của TPHCM được khánh thành với sự hỗ trợ của Công ty CP đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền (công ty Khang Điền) đã góp phần thay đổi diện mạo khu vực trung tâm thành phố.

Đồng chí Bí thư Thành ủy hoan nghênh, đánh giá cao kết quả công ty Khang Điền đã thực hiện và xem đây là mô hình xã hội hóa rất hiệu quả cần tiếp tục được lan tỏa, thể hiện sự chung tay, đồng hành của doanh nghiệp trong quá trình phát triển không gian đô thị TPHCM theo hướng văn minh, hiện đại.

Dịp này, đại diện công ty Khang Điền đề xuất tiếp tục vận động xã hội hóa chương trình chỉnh trang đô thị, nâng cấp không gian công cộng, đặc biệt là các tuyến phố trung tâm có giá trị văn hóa - du lịch, như: chợ Bến Thành, đường Đồng Khởi, đường Nguyễn Huệ, các vòng xoay, các khu vực có công trình xuống cấp,... phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển bền vững của thành phố.

Trên cơ sở đề xuất của công ty Khang Điền, Bí thư Thành ủy giao Chủ tịch UBND TPHCM chủ trì, chỉ đạo các sở, ngành thành phố và địa phương có liên quan khẩn trương làm việc với đơn vị và các doanh nghiệp để tiếp tục thực hiện việc chỉnh trang và chọn một số công trình thực hiện sớm, hoàn thành trước Tết Nguyên đán năm 2026.

THANH HIỀN