TPHCM phát triển nhà ở thương mại có giá hợp lý để nhiều người tiếp cận

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thông tin, thời gian tới, Luật Nhà ở sẽ tiếp tục được sửa đổi theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn để người dân tiếp cận nhà ở xã hội, nhất là về tiêu chí, tiêu chuẩn và thủ tục hành chính.

Ngày 11-5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM, đơn vị bầu cử số 6 tiếp xúc cử tri các phường: Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Nhiêu Lộc, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa. Hội nghị tiếp xúc cử tri diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Đại biểu Quốc hội TPHCM, đơn vị bầu cử số 6 tiếp xúc cử tri. Thực hiện: VĂN MINH

Đoàn ĐBQH TPHCM đơn vị bầu cử số 6 gồm các ĐB: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM khóa XVI; Đỗ Đức Hiển, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Thụy Sĩ; Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM.

Để người dân tiếp cận nhà ở xã hội thuận lợi hơn

Về nhà ở xã hội, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thông tin, thời gian tới, Luật Nhà ở sẽ tiếp tục được sửa đổi theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn để người dân tiếp cận nhà ở xã hội, nhất là về tiêu chí, tiêu chuẩn và thủ tục hành chính.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao đổi với cử tri. Ảnh: VIỆT DŨNG



Tại TPHCM, Liên đoàn Lao động TPHCM đang phối hợp với doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai mô hình xây dựng nhà ở cho công nhân thuê hoặc mua. Theo mô hình này, thông qua tổ chức công đoàn, doanh nghiệp sử dụng lao động có thể đăng ký thuê, trả tiền để công nhân của mình được ở miễn phí hoặc chỉ trả một phần chi phí khi sử dụng nhà ở xã hội.

Hiện nay, Liên đoàn Lao động TPHCM đang chủ trì, phối hợp với doanh nghiệp và chủ đầu tư xây dựng khoảng 70.000 căn nhà ở xã hội.

Hội nghị tiếp xúc cử tri diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ảnh: VIỆT DŨNG

TPHCM cũng đang nghiên cứu phát triển nhà ở thương mại có mức giá hợp lý, để nhiều người dân có điều kiện tiếp cận. Đồng thời, thành phố tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối giữa các khu nhà ở với khu vực trung tâm, tạo thuận lợi hơn cho người dân trong đi lại, sinh hoạt và làm việc.

Trả lời cử tri liên quan đến các dự án hạ tầng trọng điểm, xử lý tình trạng dự án treo, tháo gỡ khó khăn cho các dự án bất động sản nhằm khơi thông nguồn lực phát triển, Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định, TPHCM rất quan tâm và đang tập trung chỉ đạo quyết liệt.

Theo đó, thành phố đã có cơ chế triển khai cụ thể và đang nỗ lực tháo gỡ từng nhóm vướng mắc. Thành phố kỳ vọng trong vài năm tới, hệ thống hạ tầng sẽ có những chuyển biến rõ nét, tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ, TPHCM đang được Trung ương quan tâm, trao quyền thực hiện nhiều cơ chế mới, thông thoáng hơn, tạo điều kiện để thành phố xử lý căn cơ, dứt điểm hơn các khó khăn, vướng mắc tồn đọng ở nhiều dự án. Thời gian tới, khi Bộ Chính trị ban hành nghị quyết mới về phát triển TPHCM thay thế Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, TPHCM sẽ có cơ sở trình dự thảo Luật Đô thị đặc biệt. Khi đó, thẩm quyền của TPHCM sẽ nhiều hơn, đẩy nhanh tháo gỡ các vướng mắc, tồn đọng hiện tại.

Rút ngắn thời gian đi lại cho người dân

Về ý kiến liên quan đến phát triển đường sắt tốc độ cao, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết sẽ có tính toán kỹ để làm chủ công nghệ, bảo đảm hiệu quả đầu tư, tránh lãng phí và tạo được mô hình tốt cho các dự án lớn sau này.

ĐBQH Đỗ Đức Hiển, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trao đổi với cử tri. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đối với tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ do Tập đoàn Vingroup nghiên cứu đầu tư, đây có thể là dự án thí điểm có ý nghĩa quan trọng. Nếu tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam là dự án quy mô lớn, chiều dài hàng ngàn km và được đầu tư công, thì tuyến Bến Thành - Cần Giờ, với chiều dài hơn 50km, có thể là ví dụ thực tiễn tích cực để rút kinh nghiệm về công nghệ, phương thức đầu tư, quản lý vận hành và hiệu quả khai thác.

Theo trao đổi của chủ đầu tư, nếu triển khai thuận lợi, dự án có thể hoàn thành trong khoảng 32 tháng. Khi đó (khoảng năm 2028), người dân có thể đi từ khu vực chợ Bến Thành đến Cần Giờ chỉ trong khoảng 15 phút. Đây sẽ là bước đột phá lớn về kết nối giao thông, mở ra không gian phát triển mới cho khu vực phía Nam thành phố.

Đại biểu và cử tri dự buổi tiếp xúc tại điểm cầu phường Phú Nhuận. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ngoài ra, khi tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ hoàn thành, cùng với việc xây dựng cầu vượt biển kết nối Cần Giờ với khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, việc đi lại từ trung tâm TPHCM đến Vũng Tàu sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.

Nếu di chuyển bằng xe ô tô, thời gian từ trung tâm thành phố đến Vũng Tàu có thể chỉ còn hơn 1 giờ. Điều này sẽ tạo động lực quan trọng cho phát triển đô thị, du lịch, dịch vụ và kinh tế biển.

Đánh giá cán bộ dựa trên dữ liệu Trao đổi với cử tri về chuyển đổi số và cải cách hành chính, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, TPHCM đang nỗ lực hoàn thiện đồng bộ các điều kiện phục vụ chuyển đổi số, từ đầu tư trang thiết bị, nâng cấp đường truyền đến cơ sở, đến đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. TPHCM cũng đang tiến tới đánh giá cán bộ dựa trên dữ liệu, trên kết quả thực chất của công việc, từng bước khắc phục tình trạng đánh giá theo cảm tính.

VĂN MINH