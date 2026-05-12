Lãnh đạo TPHCM trao Huy hiệu Đảng đến đồng chí Nguyễn Đức Hòa

Chiều 12-5, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng đến đồng chí Nguyễn Đức Hòa (sinh năm 1950, quê quán tỉnh Nghệ An) tại nhà riêng ở phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM.

Đây là đợt trao Huy hiệu Đảng nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2026).

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông trao tặng Huy hiệu Đảng đến đồng chí Nguyễn Đức Hòa. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông cho biết, thành phố đang tổng kết Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị và xây dựng nghị quyết mới thay thế; đồng thời xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM.

Thành phố cũng đang triển khai hàng loạt chính sách dân sinh như tổ chức khám bệnh miễn phí, triển khai sổ sức khỏe điện tử cùng nhiều tiện ích khác phục vụ người dân.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Đức Hòa nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM mong mỏi, đồng chí Nguyễn Đức Hòa tiếp tục đóng góp ý kiến cho địa phương và thành phố, góp phần xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Lãnh đạo TPHCM và lãnh đạo phường Tăng Nhơn Phú chúc mừng đồng chí Nguyễn Đức Hòa nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Ảnh: VIỆT DŨNG



Đồng chí Nguyễn Đức Hòa nhận xét, sau sáp nhập, người dân TPHCM cảm nhận có một sự hợp lực, phát triển cho thành phố, với những kết quả tích cực ban đầu.

Đồng chí tin tưởng, thành phố sẽ đạt được các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, nâng cao hơn nữa đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân; đồng thời khẳng định trong khả năng sẽ tiếp tục cống hiến cho địa phương và thành phố.

Đồng chí Nguyễn Đức Hòa từng giữ chức Phó Văn phòng Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, phụ trách Văn phòng Thường trực phía Nam của Ủy ban Kế hoạch Nhà nước; Phó cục trưởng Hành chính quản trị II thuộc văn phòng Chính phủ. Bí thư chi bộ xây dựng cơ bản. Từ tháng 8-1996, đồng chí là Bí thư Đảng ủy các đơn vị phía Nam của Văn phòng Chính phủ; Cục trưởng Cục hành chính quản trị II; Vụ trưởng, thư ký Thủ tướng, sinh hoạt tại chi bộ Vụ kinh tế tổng hợp thuộc Đảng bộ Văn phòng Chính phủ. Trước khi nghỉ hưu, đồng chí chuyển công tác đến Bộ kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính), giữ chức Thứ trưởng.

THU HƯỜNG