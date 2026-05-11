Công tác tư tưởng “đi trước, mở đường” nhằm thống nhất nhận thức và hành động toàn quân

Sáng 11-5, tại Hà Nội, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Cục Tuyên huấn - ngành Tuyên huấn quân đội (11-5-1946 - 11-5-2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Dự lễ kỷ niệm có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương...

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: TRẦN BÌNH

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, biểu dương, chúc mừng những thành tích tiêu biểu, xuất sắc mà Cục Tuyên huấn và ngành tuyên huấn quân đội đã đạt được; đồng thời nhấn mạnh những cống hiến của Cục Tuyên huấn và ngành tuyên huấn quân đội 80 năm qua đã trực tiếp góp phần xây dựng QĐND Việt Nam vững mạnh về chính trị, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, cùng toàn Đảng, toàn dân làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: TRẦN BÌNH

Trước yêu cầu mới ngày càng cao đối với công tác tư tưởng, văn hóa trong quân đội, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Cục Tuyên huấn và ngành tuyên huấn quân đội luôn kiên định nền tảng tư tưởng, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” và phương châm “5 vững”; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và cấp ủy, chỉ huy các cấp.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cục Tuyên huấn tại buổi lễ. Ảnh: TRẦN BÌNH

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Cục Tuyên huấn và ngành tuyên huấn quân đội thường xuyên nghiên cứu, tham mưu đổi mới toàn diện công tác tư tưởng, văn hóa trong quân đội; thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời định hướng tư tưởng gắn với tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm cho công tác tư tưởng luôn “đi trước, mở đường” nhằm thống nhất nhận thức và hướng dẫn hành động đúng đắn cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân. Công tác văn hóa, văn nghệ phải chú trọng, làm cho các giá trị văn hóa dân tộc, hệ giá trị quốc gia và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới, văn hóa Bộ đội Cụ Hồ lan tỏa rộng khắp và thấm sâu vào đời sống của bộ đội.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Đại tướng Trịnh Văn Quyết tham quan triển lãm sách báo ngành tuyên huấn quân đội tại sự kiện. Ảnh: TRẦN BÌNH

Cục Tuyên huấn và ngành tuyên huấn quân đội chủ động tham mưu, chỉ đạo và trực tiếp tham gia đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận; tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng, thường xuyên rà soát, phát hiện, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, phản bác những thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội, nhất là trên không gian mạng; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch; đồng thời kiên quyết ngăn ngừa mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trước đó, trình bày diễn văn kỷ niệm, Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, nêu rõ, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, của cấp ủy, chỉ huy các cấp, Cục Tuyên huấn và ngành tuyên huấn quân đội đã chung sức, đồng lòng, nêu cao ý chí, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của toàn quân. Trung tướng Nguyễn Văn Đức trình bày diễn văn kỷ niệm. Ảnh: TRẦN BÌNH

TRẦN BÌNH