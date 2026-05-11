Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội dự kiến xem xét, quyết định 36 dự án luật, nghị quyết

Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XVI dự kiến diễn ra trong gần 30 ngày làm việc, chia làm 2 đợt. Đợt 1 khoảng 20 ngày, đợt 2 khoảng 10 ngày, bế mạc ngày 5-12.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh phát biểu. Ảnh: CẨM HÀ

Cuối buổi sáng 11-5, trong khuôn khổ phiên họp thứ 2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về chuẩn bị bước đầu kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh đề xuất tiếp tục tổ chức kỳ họp thứ 2 theo 2 đợt họp để có thời gian cho các cơ quan tiếp thu, giải trình các ý kiến của đại biểu Quốc hội, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết với chất lượng tốt nhất trước khi trình Quốc hội thông qua. Theo đó, kỳ họp diễn ra trong gần 30 ngày làm việc với 2 đợt. Đợt 1 khoảng 20 ngày (từ ngày 20-10 đến ngày 13-11), chủ yếu bố trí thảo luận các dự án luật, nghị quyết; đợt 2 khoảng 10 ngày (từ ngày 25-11 đến ngày 5-12), chủ yếu bố trí các nội dung về chất vấn và trả lời chất vấn, xem xét, thảo luận các báo cáo và biểu quyết thông qua các luật, nghị quyết. Thời gian nghỉ giữa 2 đợt họp khoảng 10 ngày, bao gồm nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: CẨM HÀ

Dự kiến tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 36 dự án luật, nghị quyết (chưa bao gồm các dự án Chính phủ đang đề nghị bổ sung); 6 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách nhà nước, giám sát và vấn đề quan trọng khác.

Quốc hội cũng dành 2,5 ngày tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

Để chuẩn bị chu đáo cho kỳ họp, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan có liên quan chủ động tiến hành rà soát tổng thể về các nội dung cần trình Quốc hội tại kỳ họp và tiến độ chuẩn bị của từng nội dung; kiến nghị, đề xuất cụ thể về việc bổ sung hoặc rút khỏi chương trình, bảo đảm dự kiến chính xác, đầy đủ nội dung kỳ họp; hạn chế đề nghị điều chỉnh, bổ sung sát kỳ họp hoặc trong thời gian diễn ra kỳ họp.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị lãnh đạo Quốc hội chỉ đạo hoàn thiện tài liệu các nội dung bảo đảm tiến độ, chất lượng, trình UBTVQH tại các phiên họp theo đúng quy định; đề xuất những nội dung, dự án cần thảo luận tại hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách để sớm xây dựng kế hoạch tổ chức (nếu cần thiết).

ANH PHƯƠNG