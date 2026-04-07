Khánh Hòa: 2 học sinh "vượt rào" về tuổi vì muốn thử thách đánh giá năng lực

Ngày 7-4, PGS-TS Tô Văn Phương, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), xác nhận hội đồng thi đã phát hiện 2 thí sinh khai không đúng độ tuổi để tham dự kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM năm 2026.

Cụ thể, trước giờ vào phòng thi sáng 5-4, giám thị kiểm tra giấy tờ và phát hiện năm sinh trên căn cước công dân của 2 thí sinh là 2009, trong khi giấy báo dự thi ghi năm 2008 (thông thường thí sinh lớp 12 sinh năm 2008), trừ trường hợp đặc biệt.

Kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026 do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức tại cụm thi Trường Đại học Nha Trang

Sau khi phát hiện sai lệch, hội đồng thi mời 2 thí sinh ra khỏi phòng thi trước khi phát đề.

"Cả 2 em học sinh thừa nhận đã khai thêm tuổi để được trải nghiệm và tự đánh giá năng lực học tập", ông Tô Văn Phương, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Nha Trang thông tin và cho biết việc này không ảnh hưởng đến điều kiện đăng ký dự thi đánh giá năng lực của các em về sau.

Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của ĐHQG TPHCM diễn ra ngày 5-4, thu hút gần 140.000 thí sinh ở 15 tỉnh, thành phố đăng ký, mức cao kỷ lục từ trước đến nay.

Tại cụm thi Trường Đại học Nha Trang có hơn 3.300 thí sinh tham gia kỳ thi; nhà trường đã huy động khoảng 300 cán bộ tham gia công tác coi thi và hơn 50 sinh viên tham gia tiếp sức mùa thi.

