Học sinh lớp 12 bước vào giai đoạn nước rút

Hơn 60 ngày nữa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ đồng loạt diễn ra trên cả nước. Hiện tại, các trường THPT đang chạy đua với thời gian để hoàn thành chương trình lớp 12, kết hợp tổ chức ôn tập cho học sinh với cường độ cao. Nhiều địa phương cũng đã tổ chức thi thử, giúp học sinh rà soát kiến thức, chuẩn bị cho kỳ thi chính thức.

Hà Nội: Kết quả khảo sát gây lo lắng

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa công bố kết quả khảo sát chất lượng học sinh lớp 12 toàn thành phố năm học 2025-2026. Kỳ thi được tổ chức theo quy trình và định dạng đề thi tốt nghiệp THPT. Đây như cuộc “tổng diễn tập” vừa đánh giá năng lực học tập của học sinh lớp 12, vừa giúp các em chủ động, tự tin hơn khi bước vào kỳ thi thật diễn ra vào giữa tháng 6.

Với gần 120.000 học sinh lớp 12 tham gia (đạt tỷ lệ 99,6%), kết quả các môn thi đã cung cấp dữ liệu chi tiết về năng lực học tập của học sinh. Từ kết quả này, ngành GD-ĐT TP Hà Nội có thêm cơ sở để định hướng giảng dạy. Riêng đối với học sinh, kết quả thi thử giúp các em có hướng ôn tập cá thể hóa, tập trung khắc phục điểm yếu.

Học sinh lớp 12 Trường THPT Quang Trung (Đống Đa, Hà Nội) "chạy đua" với thời gian chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

Theo kết quả khảo sát, điểm trung bình toàn TP Hà Nội là 5,31. Trong đó, khối công lập đạt 5,77; khối tư thục tiệm cận; riêng khối giáo dục thường xuyên có kết quả thấp nhất với 3,52 điểm. Kết quả cho thấy sự phân hóa lớn giữa các loại hình đào tạo.

Đáng chú ý, môn Toán trở thành có phổ điểm lệch trái, điểm trung bình đạt 4,75 điểm, giảm 0,35 điểm so với kỳ khảo sát năm ngoái; nhóm 3-5 điểm chiếm nhiều nhất. Số lượng học sinh dưới trung bình lớn, không có học sinh nào đạt 10 điểm. Môn Ngữ văn điểm cao hơn, nhưng vẫn còn số lượng lớn học sinh yếu.

Cùng với đó, kết quả khảo sát cũng cho thấy xu hướng lựa chọn môn thi của học sinh đang lệch về các môn xã hội, giảm mạnh các môn tự nhiên. Dù vậy, điểm các môn xã hội cũng không thật sự sáng. Đơn cử, môn Địa lý có điểm trung bình thấp nhất (4,12 điểm), tuy số lượng học sinh chọn thi môn này khá lớn.

Lý giải kết quả môn Toán, ông Hà Xuân Nhâm, Trưởng phòng Giáo dục trung học (Sở GD-ĐT Hà Nội), cho biết, một trong những lý do khiến điểm thấp là học sinh chưa thích ứng tốt với dạng trắc nghiệm và trả lời ngắn. Tuy nhiên, lý giải khó bao quát hết tình hình, khi điểm trung bình ở nhiều môn khác như: Tiếng Anh, Vật lý, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Công nghiệp nông nghiệp đều giảm so với năm học trước.

Từ kết quả khảo sát, Sở GD-ĐT Hà Nội đề nghị các trường THPT rà soát toàn bộ dữ liệu khảo sát, phân nhóm học sinh theo 3 mức độ: nguy cơ trượt tốt nghiệp, trung bình, khá - giỏi. Trên cơ sở này, các trường xây dựng kế hoạch ôn tập riêng cho từng nhóm học sinh. Đặc biệt, cần tập trung xử lý các môn học nền tảng là Toán và Ngữ văn, tổ chức các lớp phụ đạo bắt buộc với học sinh dưới trung bình, đồng thời rà soát phương pháp dạy học, thống nhất cách tiếp cận đối với các môn học khác, tránh dạy học chưa theo sát định dạng đề thi.

TPHCM: Không tổ chức khảo sát năng lực

Sở GD-ĐT TPHCM không tổ chức kỳ khảo sát năng lực học sinh lớp 12 với quy mô toàn thành phố mà giao nhiệm vụ cho các trường THPT căn cứ vào điều kiện thực tế xây dựng kế hoạch ôn tập, tổ chức thi thử, nhằm giúp học sinh chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Những năm trước đây, hầu hết các trường THPT đều tổ chức thi thử từ 1-2 lần nhằm phân loại trình độ học sinh, từ đó có kế hoạch ôn tập phù hợp. Tuy nhiên, năm học 2025-2026, do kỳ thi tốt nghiệp THPT tổ chức sớm hơn 2 tuần so với các năm trước nên nhiều trường dự kiến không tổ chức thi thử.

Bà Vũ Thị Hồng Châu, Hiệu trưởng Trường THPT Phước Long (phường Phước Long, TPHCM), cho biết, nhà trường đã chủ động triển khai các phương án ôn tập từ đầu học kỳ 2, nhằm đảm bảo kiến thức cho học sinh lớp 12. Năm nay, trường không tổ chức thi thử vì sau khi kết thúc chương trình năm học khoảng 10 ngày, học sinh đã bước vào kỳ thi chính thức. Do quỹ thời gian còn lại khá ít nên nhà trường dành tối đa thời gian cho học sinh ôn tập với sự hỗ trợ thường xuyên của giáo viên các bộ môn.

Muốn tăng ôn tập, sợ vướng quy định Tại Nghệ An, học sinh lớp 12 được thi thử đến 3 lần trong các tháng 3, 4, 5. Thời điểm hiện tại, các trường THPT ở Nghệ An đều tổ chức ôn tập cho học sinh. Dựa vào nhu cầu, nhiều trường muốn tăng số buổi ôn tập nhưng lại vướng quy định Thông tư 29 (ban hành ngày 30-12-2024) của Bộ GD-ĐT quy định về dạy thêm, học thêm.

