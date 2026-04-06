Tổng hòa các yếu tố để chọn nguyện vọng phù hợp

Tuần qua, thông tin được nhiều phụ huynh và học sinh lớp 9 quan tâm là việc lần đầu tiên TP Hà Nội triển khai đăng ký nguyện vọng tuyển sinh lớp 10 theo hình thức trực tuyến, đồng thời cập nhật liên tục tỷ lệ chọi của các trường THPT công lập trên cổng đăng ký tuyển sinh.

Cụ thể, mỗi học sinh được xem tối đa tỷ lệ chọi của 10 trường THPT không chuyên và 4 trường THPT chuyên. Dựa trên dữ liệu này, học sinh có thể cân nhắc thay đổi nguyện vọng trong quá trình đăng ký trực tuyến.

Mặc dù đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội khuyến cáo, việc điều chỉnh nguyện vọng cần dựa vào năng lực học tập thực tế và điều kiện đi lại của học sinh, tránh lựa chọn nguyện vọng quá an toàn nhưng sau khi trúng tuyển không thể đi học.

Tuy nhiên, theo nhiều giáo viên và phụ huynh, việc cập nhật thường xuyên tỷ lệ chọi có thể khiến thông số này biến động liên tục. Dù giúp phụ huynh và học sinh có thêm thông tin nhưng công bố tỷ lệ chọi cũng khiến bài toán tuyển sinh thêm áp lực, hệ thống tuyển sinh có nguy cơ quá tải do số lượng người truy cập luôn ở mức cao.

Hiện nay, TPHCM và nhiều địa phương khác chỉ công bố số lượng nguyện vọng đăng ký vào các trường THPT và cho phép phụ huynh, học sinh điều chỉnh nguyện vọng một lần duy nhất sau khi kết thúc thời gian đăng ký chính thức. Việc này nhằm tránh tình trạng phụ huynh đổ xô điều chỉnh nguyện vọng vào trường có số lượng đăng ký thấp, vừa tạo áp lực ảo vừa gây xáo trộn công tác tuyển sinh.

Thực tế cho thấy, tỷ lệ chọi chỉ là một trong những thông tin tham khảo giúp người học cân nhắc lựa chọn nguyện vọng phù hợp. Bởi trong nhiều trường hợp, trường có tỷ lệ chọi thấp nhưng học sinh khó có cơ hội trúng tuyển bởi điểm chuẩn đầu vào cao. Đây là trường hợp xảy ra đối với các trường có điểm chuẩn xét tuyển đầu vào lớp 10 ở tốp đầu, được nhiều phụ huynh, học sinh lựa chọn đăng ký nguyện vọng 1.

Ngược lại, trường có tỷ lệ chọi cao nhưng vẫn có nhiều cơ hội trúng tuyển bởi được hầu hết học sinh đăng ký ở nguyện vọng 2, 3. Ngoài ra, khoảng cách di chuyển từ nhà học sinh đến trường và các tổ hợp môn học tự chọn ở lớp 10 cũng là những thông số giúp phụ huynh, học sinh lựa chọn trường THPT phù hợp điều kiện đi lại và năng lực học tập thực tế của học sinh. Người học cần xem xét tổng hòa các yếu tố để đảm bảo khả năng học tập thực tế sau khi trúng tuyển.

Trong bối cảnh kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đang đến rất gần, lời khuyên của các giáo viên là ngoài việc tìm hiểu thông tin tuyển sinh lớp 10, cân nhắc lựa chọn nguyện vọng phù hợp, học sinh cần dành nhiều thời gian cho việc ôn tập, củng cố kiến thức để có kết quả làm bài thi tốt nhất.

MINH TRANG