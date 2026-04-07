Phường đầu tiên tại TPHCM công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp

UBND phường Hòa Hưng vừa có quyết định phê duyệt Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2026-2027. Đây là địa phương đầu tiên trên địa bàn TPHCM công bố kế hoạch tuyển sinh cho năm học mới.

Phụ huynh tìm hiểu về trường lớp tại ngày hội tư vấn tuyển sinh do UBND phường Hòa Hưng tổ chức vào ngày 29-3-2026

Theo đó, phụ huynh sử dụng mã định danh của học sinh để đăng ký tuyển sinh theo hình thức trực tuyến trên trang tuyển sinh của thành phố tại địa chỉ https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn.

Thông tin nơi ở hiện tại của học sinh gồm nơi ở hiện tại và mối quan hệ với người giám hộ, được xác định thông qua ứng dụng định danh điện tử (VNelD) của cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.

Trường hợp dữ liệu trên hệ thống chưa đúng thực tế, Ban chỉ đạo tuyển sinh phường căn cứ vào hồ sơ và minh chứng hợp pháp để xem xét giải quyết, dựa trên nguyên tắc đảm bảo quyền học tập của học sinh và tính công bằng trong tuyển sinh.

Việc phân bổ chỗ học căn cứ ba yếu tố: mạng lưới trường lớp, quy mô trẻ trong độ tuổi và khoảng cách thực tế từ nhà học sinh đến trường.

Năm học 2026-2027, tuyển sinh đầu cấp được thực hiện theo 2 nhóm đối tượng ưu tiên gồm: Đối tượng ưu tiên 1 là những trẻ có nơi ở hiện tại trên địa bàn đúng độ tuổi quy định (đối với lớp 1) hoặc học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học và cư trú tại địa bàn (đối với lớp 6).

Đối tượng ưu tiên 2 là các trường hợp còn lại xét theo thứ tự ưu tiên gồm: học sinh đã học mầm non/tiểu học tại địa bàn hoặc vùng giáp ranh; học sinh có anh/chị ruột đang học tại trường trên địa bàn, có cha hoặc mẹ làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; học sinh cư trú tại các khu vực giáp ranh; học sinh chuyển từ tỉnh, thành khác đến sau thời điểm đăng ký.

Đối với bậc mầm non: 41 khu phố và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường vận động, tuyên truyền các hộ dân trên địa bàn huy động 100% trẻ 5 tuổi, ít nhất 90% trẻ 3 - 4 tuổi vào trường mầm non.

Toàn phường có một trường mầm non thực hiện nội dung giáo dục chất lượng cao, tiên tiến hội nhập khu vực và quốc tế là Trường Mầm non Măng Non I.

Học sinh tìm hiểu về các trường THCS tại ngày hội hội tư vấn tuyển sinh do UBND phường Hòa Hưng tổ chức vào ngày 29-3-2026

Đối với tuyển sinh vào lớp 1, địa phương huy động 100% trẻ 6 tuổi sinh sống trên địa bàn vào học lớp 1.

Các trường tiểu học triển khai Chương trình dạy và học các môn Toán, Khoa học và tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695 gồm: Triệu Thị Trinh, Thiên Hộ Dương, Lê Thị Riêng và Bắc Hải.

Công tác tuyển sinh chương trình tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695 triển khai đăng ký song song với chương trình đại trà, áp dụng cho tất cả học sinh.

Đối với tuyển sinh vào lớp 6, tuyển sinh theo hình thức xét tuyển theo thứ tự đối tượng ưu tiên.

Chương trình dạy và học các môn Toán, Khoa học và tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695 thực hiện tại tất cả các trường THCS công lập đủ điều kiện, ưu tiên phân tuyến đối với hai trường THCS Lạc Hồng và THCS Trần Phú.

Đối với tuyển sinh ngoài công lập, các trường tư thục tuyển sinh theo đúng chỉ tiêu được giao. Tất cả các học sinh trong độ tuổi phải được khai báo đầy đủ thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu về tuyển sinh của ngành giáo dục, đảm bảo thống nhất với dữ liệu dân cư quốc gia.

Các trường tư thục trình danh sách tuyển sinh lớp 1, lớp 6 cho UBND phường trước ngày 31-8-2026.

THU TÂM