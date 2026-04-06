Gỡ nút thắt giáo dục mầm non ở đô thị đông lao động

Ngày 6-4, tại TP Đà Nẵng, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phối hợp với Vụ Giáo dục mầm non (Bộ GD-ĐT), Ngân hàng Thế giới và Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng tổ chức hội thảo “Hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục mầm non”.

Hội thảo thu hút gần 100 cán bộ quản lý từ 9 Sở GD-ĐT tỉnh, thành phố miền Trung, cùng các chuyên gia

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh đô thị hóa và phát triển khu công nghiệp gia tăng mạnh, kéo theo sự tập trung đông đảo lực lượng lao động tại các đô thị. Nhu cầu gửi trẻ, đặc biệt với con em lao động nữ, ngày càng lớn, trong khi việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, giáo dục mầm non bảo đảm chất lượng, an toàn và phù hợp với điều kiện làm việc vẫn còn nhiều hạn chế, đặt ra yêu cầu cấp thiết về hoàn thiện chính sách.

Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ kết quả nghiên cứu về nhu cầu nhà trẻ, giáo dục mầm non tại các khu đô thị có khu công nghiệp; đồng thời giới thiệu chương trình nâng cao chất lượng giáo dục mầm non giai đoạn 2025–2035, định hướng đến năm 2045. Đây cũng là diễn đàn để trao đổi, đề xuất giải pháp và khuyến nghị chính sách nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ em trong thời gian tới.

GS.TS Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam nhấn mạnh, giáo dục mầm non là nền tảng cho sự phát triển lâu dài của mỗi cá nhân, trong đó giai đoạn từ 3 đến 6 tuổi được xem là “thời điểm vàng” để hình thành các kỹ năng cốt lõi.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách quan trọng cho bậc học này. Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030 đặt mục tiêu mở rộng phổ cập cho trẻ từ 3 tuổi, nâng tỷ lệ đến trường và cải thiện chất lượng tại các khu vực khó khăn, khu công nghiệp.

Đáng chú ý, năm 2026 sẽ triển khai thí điểm Chương trình Giáo dục mầm non mới với 7 điểm cải cách, chuyển hướng tiếp cận năng lực, bảo đảm liên thông với Chương trình GDPT 2018 và lấy phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội làm trọng tâm. Chương trình khung cũng tăng quyền chủ động cho địa phương, phù hợp với thực tiễn từng cơ sở, đồng thời chú trọng chế độ dinh dưỡng cho trẻ và giảm áp lực cho giáo viên.

Tuy vậy, tại các đô thị đông dân và khu công nghiệp, việc tiếp cận giáo dục mầm non chất lượng vẫn còn hạn chế, ảnh hưởng đến cơ hội việc làm của phụ nữ và sự ổn định phát triển xã hội.

