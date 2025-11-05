Khánh Hòa cho học sinh nghỉ học 2 ngày để tránh bão Kalmaegi

Công điện yêu cầu Sở GD-ĐT chỉ đạo cho học sinh nghỉ học trong các ngày 6 và 7-11 và những ngày có mưa lũ lớn; đồng thời xây dựng kế hoạch học bù phù hợp, bảo đảm hoàn thành chương trình năm học.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các địa phương ven biển và các đơn vị liên quan khẩn trương kêu gọi tàu, thuyền còn hoạt động trên biển trở vào bờ hoặc tìm nơi tránh, trú bão an toàn, hoàn thành trước 14 giờ ngày 5-11-2025.

Các lực lượng phải thông báo cho ngư dân, hộ nuôi trồng thủy sản, tàu du lịch, tàu hàng, phương tiện đi lại trên biển biết thời gian ngưng toàn bộ hoạt động từ 12 giờ ngày 6-11-2025 cho đến khi bão kết thúc. Người dân trên lồng bè, tàu thuyền phải trở vào bờ trước 12 giờ cùng ngày.

Tàu thuyền neo đậu tại Cảng cá Hòn Rớ. Ảnh: HIẾU GIANG

UBND các xã, phường, đặc khu được giao thống kê số lượng lồng bè nuôi trồng thủy sản và số người còn ở trên đó; phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức sơ tán dân, bắt buộc vào bờ trước 12 giờ ngày 6-11. Đồng thời, khẩn trương thông báo cho người dân thu hoạch sớm hoa màu, nông sản theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Mưa lớn gây ngập cục bộ ở phường Bắc Nha Trang, ngày 16-10. Ảnh: HIẾU GIANG

Các địa phương phải rà soát khu vực xung yếu, có nguy cơ lũ quét, sạt lở, ngập sâu; chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn, cưỡng chế di dời nếu cần thiết. Bố trí lực lượng trực, cảnh giới tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, không cho người và phương tiện qua lại để bảo đảm an toàn.

Đơn vị quản lý đô thị, cây xanh khẩn trương chặt tỉa cây có nguy cơ gãy đổ, hoàn thành trước 10 giờ ngày 6-11; hướng dẫn người dân gia cố, chằng chống nhà cửa. Các đơn vị quản lý phải kiểm tra, tháo dỡ hoặc chằng chống bảng hiệu quảng cáo để tránh đổ ngã gây thiệt hại…

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 5-11, bão Kalmaegi đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông (trở thành cơn bão số 13 trên Biển Đông trong năm 2025) và tiếp tục mạnh lên, gây thời tiết nguy hiểm trên biển và đất liền.

HIẾU GIANG - TIẾN THẮNG