Đà Nẵng đón hơn 4.000 khách tàu biển dịp Tết Bính Ngọ 2026

Cụ thể, sáng cùng ngày, tàu du lịch Seabourn Encore do Công ty Du lịch Tân Hồng khai thác cập Cảng Tiên Sa (phường Sơn Trà), mang theo hơn 1.000 người, gồm 580 du khách đến từ Anh, Pháp, Hoa Kỳ và khoảng 500 thuyền viên.
TP Đà Nẵng tổ chức chào đón đoàn khách với nhiều hoạt động mang đậm không khí Tết cổ truyền như múa lân, tặng nón lá, quà bánh chưng, bánh tét… tạo ấn tượng tốt đẹp với du khách quốc tế.
Trong thời gian lưu trú, du khách tham quan, trải nghiệm nhiều điểm đến nổi bật như Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Ngũ Hành Sơn, Phố cổ Hội An và các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương.
Từ ngày 16 đến 22-2 (mùng 1 đến mùng 7 Tết), bên cạnh chuyến tàu Seabourn Encore, Đà Nẵng tiếp tục đón nhiều chuyến tàu biển quốc tế. Cụ thể, ngày 20-2, thành phố đón khoảng 2.800 du khách đến từ các thị trường châu Âu như Ý, Pháp, Anh, Tây Ban Nha; ngày 22-2, đón thêm khoảng 650 du khách châu Âu.
Ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng cho biết, dịp Tết Bính Ngọ 2026, ghi nhận phân khúc khách tàu biển đang phục hồi và tăng trưởng tốt. Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm – dịch vụ, tăng cường liên kết với các hãng tàu, cảng biển và doanh nghiệp lữ hành quốc tế để thu hút thêm du khách.
Năm 2026, lượng khách tàu biển đến Đà Nẵng dự kiến tăng trưởng khả quan, với khoảng 59 chuyến tàu và hơn 64.000 lượt khách, tăng khoảng 11% so với năm 2025.