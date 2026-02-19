Đà Nẵng đón hơn 4.000 khách tàu biển dịp Tết Bính Ngọ 2026

Sáng 19-2, Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng cho biết, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, địa phương đón khoảng 4.200 lượt khách tàu biển, góp phần tạo không khí sôi động cho hoạt động du lịch ngay từ đầu năm.

Ngành du lịch Đà Nẵng tặng quà năm mới cho du khách tại Cảng Tiên Sa. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Cụ thể, sáng cùng ngày, tàu du lịch Seabourn Encore do Công ty Du lịch Tân Hồng khai thác cập Cảng Tiên Sa (phường Sơn Trà), mang theo hơn 1.000 người, gồm 580 du khách đến từ Anh, Pháp, Hoa Kỳ và khoảng 500 thuyền viên.

Du khách quốc tế háo hức bước xuống từ tàu Seabourn Encore. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Cán bộ Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng kiểm tra, đối chiếu thông tin du khách theo quy định. Ảnh: XUÂN QUỲNH

TP Đà Nẵng tổ chức chào đón đoàn khách với nhiều hoạt động mang đậm không khí Tết cổ truyền như múa lân, tặng nón lá, quà bánh chưng, bánh tét… tạo ấn tượng tốt đẹp với du khách quốc tế.

Trong thời gian lưu trú, du khách tham quan, trải nghiệm nhiều điểm đến nổi bật như Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Ngũ Hành Sơn, Phố cổ Hội An và các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương.

Ngành du lịch trao quà lưu niệm cho du khách. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Du khách thích thú chụp ảnh cùng đội hình trình diễn áo dài. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Từ ngày 16 đến 22-2 (mùng 1 đến mùng 7 Tết), bên cạnh chuyến tàu Seabourn Encore, Đà Nẵng tiếp tục đón nhiều chuyến tàu biển quốc tế. Cụ thể, ngày 20-2, thành phố đón khoảng 2.800 du khách đến từ các thị trường châu Âu như Ý, Pháp, Anh, Tây Ban Nha; ngày 22-2, đón thêm khoảng 650 du khách châu Âu.

Ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng cho biết, dịp Tết Bính Ngọ 2026, ghi nhận phân khúc khách tàu biển đang phục hồi và tăng trưởng tốt. Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm – dịch vụ, tăng cường liên kết với các hãng tàu, cảng biển và doanh nghiệp lữ hành quốc tế để thu hút thêm du khách.

Các đơn vị du lịch bố trí xe chờ sẵn để đón khách. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Năm 2026, lượng khách tàu biển đến Đà Nẵng dự kiến tăng trưởng khả quan, với khoảng 59 chuyến tàu và hơn 64.000 lượt khách, tăng khoảng 11% so với năm 2025.

XUÂN QUỲNH