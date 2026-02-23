Khánh Hòa đón 800 du khách quốc tế “xông đất” bằng đường biển

Sáng 23-2, (Mùng 7 Tết), tỉnh Khánh Hòa đón 800 du khách quốc tế đến "xông đất" bằng đường biển. Lãnh đạo tỉnh đã trao hoa và gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Sáng 23-2, Cảng quốc tế Cam Ranh long trọng tổ chức lễ đón chuyến tàu biển quốc tế Seven Seas Explorer với khoảng 800 du khách nước ngoài đầu tiên đến “xông đất”, mở màn cho một năm nhiều kỳ vọng của du lịch tàu biển địa phương.

Tại lễ đón, lãnh đạo tỉnh cùng đại diện ngành du lịch, Cảng quốc tế Cam Ranh, doanh nghiệp lữ hành trao hoa và gửi những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến du khách quốc tế. Những tràng pháo tay, nụ cười thân thiện và những cái bắt tay nồng ấm tạo nên bầu không khí thân tình, thể hiện sự hiếu khách và trân trọng của người dân Khánh Hòa.

Nhiều du khách tỏ ra hào hứng khi được đón tiếp bằng nghi thức trang trọng ngay trong những ngày đầu năm mới âm lịch của Việt Nam. Một số du khách chia sẻ, rất ấn tượng trước cảnh sắc trong lành của vịnh biển và sự thân thiện của người dân địa phương.

Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, du khách được Công ty TNHH TM và Dịch vụ Tân Hồng đưa đến các điểm đến đặc sắc của địa phương như Tháp Bà Ponagar, Vườn Quốc gia Núi Chúa, chùa Từ Vân, các trang trại trồng tỏi, hành, vườn nho, lò đất sét truyền thống, nhà cổ, thăm nhà dân ở Diên Lộc, chợ Tân Xương (Diên Khánh)… Sau khi tham quan tại tỉnh Khánh Hòa, du thuyền sẽ tiếp tục hải trình đến Philippines.

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa, từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh đã đón 19 chuyến tàu biển quốc tế với hơn 30.000 lượt du khách lên bờ tham quan.

TIẾN THẮNG